“México es uno de los lugares con mayor energía en el mundo”: Danny Elfman

Danny Elfman, creador de la música de las películas de Tim Burton, llegó a México en el marco de un concierto que dará este 31 de octubre en La Arena Ciudad de México. Ha sido creador de soundtracks para películas como Los Vengadores, series como Los Simpson y la esperada cinta Justice League, actualmente está en proceso de composición para la música de Dumbo, dirigida precisamente por Tim Burton.

“México es uno de los lugares con mayor energía en el mundo, es muy similar a Los Ángeles e incluso llega a superarlo”, dijo el arreglista en rueda de prensa sobre el espectáculo que presentará en la capital del país.

“El espectáculo es básicamente el mismo, los cambios son mínimos, pero los invitados y el cambio de lugar le pueden dar un toque diferente”. En el recital estarán Jonathan Davis (vocalista de Korn) y Susana Zabaleta, con quienes ya ha podido platicar.

El músico confesó que hay un género que no le gusta hacer “no tengo un género en el que me sienta cómodo, pero hay uno que trato de no hacer: la comedia romántica. Necesito que haya gente dañada con la que me estoy involucrando, al paso del tiempo me di cuenta que es el único género que no tengo ninguna relación”.

Elfman que sólo quiso hacer la cinta Los Juegos del Destino, la cual protagonizó Jennifer Lawrence y Bradley Cooper. La cinta obtuvo ocho nominaciones a los Premios Oscar, y Lawrence obtuvo la estatuilla por Mejor Actriz. “Acepté trabajar en esa cinta, porque los personajes principales tienen un daño”, aseguró el creador.

Durante la breve charla que tuvo el estadunidense de 64 años con la prensa mexicana dio algunos detalles de sus próximo proyectos, “trabajé en la cinta La Liga de la Justicia, la cual es un género que me gusta mucho, también hice la música de la tercera parte de Las Sombras de Grey, la cual es muy sensual. También un trabajo muy especial sobre un caricaturista cuadrapléjico, los cuales me dejaron muy satisfecho porque no tienen ninguna relación uno con el otro”.

Sobre Tim Burton, con quien lleva 35 años trabajando aseguró: “Tim es muy simple, me explica lo que quiere en poco tiempo, no me da instrucciones, hasta que tengo lista la música y se la muestro para que la escuche es cuando el director me da sus impresiones”.

Sobre su participación en la próxima cinta de Burton, que será Dumbo en live action dijo que será muy narrativa, “creo que la música tiene que ayudar para contar la historia. Estoy seguro que habrá algunos elementos extraños, pero también otros de circo, creo que será muy emotiva. Habrá mucha diferencia con la de Disney, por la época y porque una es animada y la otra no”.

Adelantó que preparó un concierto de violín y aseguró que quiere traerlo a nuestro país, además compartió que en enero de 2018 viajará a Europa para presentarse junto a la Filarmónica de Berlín.

Para finalizar el compositor aseguró que no va a tener redes sociales y que su epitafio dirá: “Nunca tuvo cuenta de Facebook y nunca vio Harry Potter”.

LAMENTA COCO. Elfman, quien dijo que tiene un lazo muy fuerte con México, lamentó que no lo llamaran para componer la música de Coco, película animada basada en las festividades del Día de Muertos de nuestro país.

“Desafortunadamente hay una película basada en el Día de los Muertos que está a punto de salir y pues no me llamaron para hacer la música. Lo cual creo que es una decisión muy tonta, pero no puedo hacer nada”, compartió Elfman entre risas de los asistentes.

Participación de Zabaleta

Susana Zabaleta se caracteriza como Sally, heroína romántica de El extraño Mundo de Jack, esa fue la fotografía que publicó en sus redes sociales para anunciar que participará junto a Danny Elfman en el concierto que ofrecerá el estadunidense en la Arena Ciudad de México.

En plena noche de Halloween participará como soprano solista interpretando lo mejor de la música de las películas de Tim Burton.