Otorga la AML el Premio Henríquez Ureña a Alfredo López Austin

La Academia Mexicana de la Lengua otorgó el Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña al doctor en Historia y emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Alfredo López Austin.

El galardón, que reconoce a escritores de Iberoamérica destacados en el género del ensayo, se le entregará el próximo 13 de noviembre, en el Palacio de Bellas Artes.

“Fue una sorpresa muy grande porque nunca me he considerado literato y mucho menos ensayista, nunca me lo he propuesto. Un día me habló Jaime Labastida (director de la Academia Mexicana de la Lengua) para preguntarme si aceptaría ser candidato y respondí que si el premio era para un ensayista, no podía competir, porque no soy ensayista. Entonces me dijo: ‘Sí, sí eres’. Yo contesté: ‘Si tú lo dices, tú sabes más de esto que yo’”, compartió sonriente el experto en la historia y el pensamiento mesoamericanos.

El también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras comentó que su alegría por recibir este premio es múltiple, pues lleva el nombre de uno de los intelectuales fundadores del Ateneo de la Juventud —que marcó una ruptura en la cultura y el arte mexicano en la época porfirista—, y porque su candidatura fue presentada por la Coordinación de Humanidades de la UNAM, apoyada por el Consejo Técnico de Humanidades y respaldada por todos los institutos que lo conforman.

“Para mí es un gran honor. Siento mucho agradecimiento y cariño con la institución en la que me formé, desarrollé y pude contribuir a que otros se desarrollaran”, agregó el autor de libros como “Los mitos del tlacuache. Caminos de la mitología mesoamericana” y “El conejo en la cara de la Luna. Ensayos sobre mitología de la tradición mesoamericana”.

El jurado del premio afirmó que López Austin es creador de una cosmovisión singular, que su obra desencadena una incesante renovación de las formas literarias del ensayo al armonizar las diversas tradiciones que confluyen en la cultura moderna mexicana e hispanoamericana.

El también emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) expuso que él sólo ha querido encontrar la forma en la que los hombres construyen su propia visión del mundo; cómo cada sociedad tiene visiones y valores, actos y técnicas dentro de una globalidad de carácter estructurado y lógico.