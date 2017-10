CORRESPONDENCIA / El desastre de Tamaulipas… / Por José Luis Castillo

Lo que no lo descubre el agua, lo descubre el tiempo y aun cuando algunos ex presidentes municipales pensaban que ya la habían librado, las inclemencias del tiempo sacó a relucir una serie de irregularidades que al amparo del poder realizaron, sin pensar en las consecuencias de ganar dinero fácil por permitir construir en zonas inundables.

El caso más reciente y de mayor evidencia es en Altamira, en donde las familias son presas de este desastre natural y dónde la voracidad de Armando López Flores, permitió que los constructores consentidos de la zona sur edificaran en las partes bajas, incluso sobre vasos reguladores del sistema lagunario.

Así como salieron a relucir las deficiencias de la construcción en el edificio de la presidencia municipal de Altamira, ahora flotó la irregularidad que cometió en contubernio con empresas constructoras para permitir que hicieran casas en terrenos inundables.

Ahora se ven las consecuencias y al parecer si habrá consecuencias para quien actuó de manera irresponsable otorgó estos permisos de asentamientos humanos, principalmente, el ex alcalde que hizo todo y de todo para amasar fortunas y construir él sí, diversas mansiones, aunque en las mejores zonas de Altamira y del extranjero.

Créamelo que no se batallará mucho para encontrar a los responsables, algunos de ellos muy conocidos en Tamaulipas, socios de mucho tiempo del Gobierno del Estado, estas lluvias atípicas hasta hicieron desbordar el famoso canal de la cortadura, donde le actual delegado de SEDTU, Sergio Villarreal Bricston, participa como constructor en algunas obras del mismo.

Ojala que el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca actué con firmeza y prontitud en contra de este tipo de vivales, que se aprovecharon de la necesidad de la gente, en el caso de las viviendas, Armando López, en Altamira, pero también en contra de quien por su voracidad, acuerdos y compromisos permitieron que personas como Sergio Villarreal, participen en obras que hoy por hoy, ponen en riesgo la vida y bienes de los tampiqueños.

Por lo pronto el gobierno ya presentó ante la secretaria de Gobernación su solicitud de declaratoria de zona de desastre en Altamira, para poder acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres, porque hay que ser claros, los más afectados que son los ciudadanos, no tienen la culpa.

A la fecha ya se realiza un censo de familias y viviendas damnificadas, pero a la par de ello se establecieron refugios temporales, comedores comunitarios, se entregan apoyos de diferente índole y se establece la construcción de infraestructura hidráulica emergente en los asentamientos dónde recurrentemente se presentan problemas de inundación para así evitar más daños.

El desastre de Tamaulipas se registra en muchos aspectos, ya es tiempo de actuar, de castigar a los responsables y poner a los que lo merezcan tras las rejas, hay que pasar del dicho al hecho y así recuperar la grandeza de este bello estado, ¿le parece?

EL BUZON

De no resolver el ISSSTE, en los próximos días lo referente al faltante que existe en los pagos a la pensión de los más de 20 mil maestros jubilados de Tamaulipas, podría registrarse, la primer protesta del magisterio para exigir que se cumpla con este derecho.

Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30, refirió que el SNTE, seguirá velando por los derechos de los trabajadores y hará lo que sea necesario para garantizar el recurso que les falta a los maestros que dieron todo por la educación de Tamaulipas, veremos y diremos.

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com