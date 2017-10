CORRESPONDENCIA / PVEM va solo… / Por José Luis Castillo

La declaración de Patricio King López, Presidente del Partido Verde Ecologista Mexicano, de buscar contender solos en la elección del 2018, suena muy aventurada o tal vez sea simplemente una declaración para salir al paso, lo más probable, es que desde el CEN nacional, les marquen “línea” para ir en coalición.

El compás de espera que quiso marcar el recién, electo presidente del PVEM, más bien sería algo así como para esperar las indicaciones de su Comité Ejecutivo Nacional, para ver con quien les conviene ir en coalición, desde luego, alguien que les garantice algunos espacios para sus afiliados.

La intención del PVEM, es buena, pero hay que ser claros, ¿tendrá este instituto político la capacidad, la militancia o simpatizantes suficientes como para lograr un triunfo de sus abanderados? aunque bueno, hay que reconocer la valentía de King López, para animarse a decir que van a ir solos a un proceso electoral.

Por un lado el PRI, PAN, PRD, hasta Morena, saben lo que traen en el morral, por ello, analizan cada una de las posibilidades de hacer coaliciones, en esa “pepena”, buscan a quien verdaderamente les represente la suma de votos, no se problemas que en su momento les afecten a sus abanderados, menos buscan mini partidos que sólo son compañía de ocasión para ganar espacios públicos de elección popular.

Por lo pronto, reitero, que la intención de Patricio King de ir solos es buena, habrá que esperar un par de semanas más, para saber si este partido se aventura a entrar a una competencia electoral, con su gente, con su estructura y afiliados, no sea que le vaya a pasar lo del PRD y no logren ni una representación en la configuración de la próxima legislatura.

El abanico con el que cuenta el PVEM, no es muy amplio, aunque su presidente refiere que continuará trabajando para hacer crecer este partido, lo cual se ve completamente difícil ahora que deberán concentrarse en el tema de la elección, selección de candidatos y a concretar coaliciones, creo que la red para atrapar adeptos se lanzó muy tarde.

La crisis de credibilidad que pasan los partidos políticos, también será un factor determinante en la próxima elección, seguramente hay quien observará y analizará las propuestas de los candidatos, a los mismos personajes que entren en la competencia electoral y a la forma en que los partidos políticos designe a sus abanderados, porque desde ahí se define la transparencia, la democracia, o simplemente más de lo mismo, la simulación o el dedazo.

Las coaliciones se establecerán conforme a la conveniencia de los partidos políticos, desde luego que los partidos de moda buscaran en el mercado electoral quien conviene para hacer coalición y quien le garantice acceder al poder, porque créamelo, el objetivo es ese acceder al poder, llegar a como dé lugar, servir al ciudadano o cumplir con las promesas de campaña, es lo de menos.

Habrá que estar atentos al acontecer político de la entidad y ver realmente quien constituye una verdadera opción para que nos “represente”, hay mini partidos como el Partido del Trabajo, las tribus como en el PRD, o los de familia como Encuentro Social, que estarán esperando quien voltee a verlos para ir a la caza de votos en coalición, porque créamelo solos no representan nada.

La figura de candidatos a independiente se cuece aparte, hay que estar muy pendientes de quien tome esta bandera, porque eso si hay quien no encontró un lugar en los grandes partidos y ahora pretenden por esa vía llegar al electorado con piel de oveja, aunque su corazón siga siendo, tricolor, azul y hasta amarillo…

El buzón

Como se esperaba, el Gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rindió su Primer Informe de Gobierno, como se anunció, fue austero, pero con un transmisión en vivo en los diferentes canales televisivos y algunas difusoras radiofónicas para llegar a la sociedad tamaulipeca.

El tema de seguridad pública fue el más recurrente, sobre todo cuando el mandatario destacó los avances que se han logrado en su primer año de gobierno, en donde resaltó que se escalaron 9 posiciones en el índice de Paz México y acciones en esta materia como fortalecimiento de los índices de control de la policía estatal, capacitación, creación de unidades de proximidad y de auxilio carretero.

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com