La Huasteca en Llamas / Por Luis Enrique

Estimado, fino y Espía lector, y como si a los mexicanos nos hicieran falta más escándalos, en la víspera se dio otro de grandes dimensiones, pues un influyente diario estadounidense dio a conocer que el Gobierno de la Republica adquirió un programa de alta tecnología denominado “PEGASUS”, según para prevenir acciones bélicas de grupos terroristas, subversivos, anarquistas y carteles delincuenciales, ello, a manera de intervención de sus aparatos de telefonía móvil y residencial, pero al parecer se optó por otra cosa, o sea para espiar a través de dicho método a connotados periodistas de nuestro país, además de algunos defensores de los derechos humanos y de causas justas, incluidos varios particulares también llamados activistas, algo que suena a intimidación, al igual que la imprudente respuesta del Presidente Enrique Peña Nieto, quien reviro sobre este tema en un evento público en Lagos de Moreno Jalisco, donde sin mediar pregunta alguna, fijo su posición, señalando que a este respecto giraría instrucciones a la Procuraduría General de la Republica para iniciar una investigación exhaustiva sobre este penoso asunto, y que se castigaría severamente a quien acuse a su Gobierno de estos hechos ya que es completamente ajeno, no, pues sí, pero disculpando nuestra ingenuidad, si su Administracion no tiene nada que ver en esto, ¿Por qué la molestia y el marcado enojo? Ya que si las cosas son como lo expresa nuestro Primer Mandatario, pues debiera mostrarse conciliador y accesible, además de restarle importancia a la escandalosa noticia, y anunciar que en breve se aclararía oficialmente a través de las Autoridades del ramo la confusión existente a satisfacción entera del todavía noble y fiel pueblo mexicano, y tan tan, pudiendo jocosamente rematar con la consabida frase, “a palabras de borracho, oídos de cantinero.” Pero no explotar y perder la vertical pretendiendo lanzar una velada amenaza a todos los mexicanos a manera de mucho cuidado, olvidando que a un Jefe de Estado no le está permitido expresar sentimiento humano alguno, pues su cargo está muy por encima de ello, aquí en vez de responder, habría que analizar el origen de esta negativa información, porque para empezar, salió del País vecino cual si fuera un baño de mujeres como dice la canción, luego entonces es conveniente analizar su veracidad, respetando claro la libertad de expresión, porque el que nada debe, pues nada debe de temer, pero no reaccionar mostrando su molestia, sino convocando a la sociedad a la unidad para sacar adelante a la Nación, ahora que si hay algo de cierto, dijera el camello, entonces manejarlo de manera interna pidiendo las explicaciones y justificaciones debidas a los colaboradores responsables, así como los despidos que procedan, amén de las sanciones que se señalen, de la mano claro, con una disculpa y satisfacción a los agraviados, y asumiendo el compromiso de que no se volverá a repetir esgrimiendo una transparencia absoluta, vale recordar un traspié público del entonces Presidente Ernesto Zedillo, quien durante una gira de trabajo, ante el reclamo de un ciudadano, el Titular del Ejecutivo, le dijo en tono amenazante, “esta me la paga” imagínense, un modesto trabajador amenazado por su propio Presidente, y por el cual voto, la verdad pareciera el acabose, pero hoy son otros tiempos, y creemos que lo del Jefe de Las Instituciones solo fue un exabrupto efímero, transitorio y pasajero, que ocurre en las mejores familias, incluso las de sangre azul, y yéndonos al área legal con todo y las reformas del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para espiar se requiere la autorización de un Juez, sino cualquier hijo de vecino va a pretender sentirse el agente 007 de rancho, porque el hurgar en la vida privada de la ciudadanía supone cometer un delito con todas sus consecuencias, ya que se asegura que en territorio Azteca, vivimos en pleno Estado de Derecho, porque aquí el que la hace la paga, trátese de quien se trate, y aseguran que con esto ya podemos dormir tranquilos, ¿sera? o sea “un mundo de gente nos vigila”, como decía el siempre bien recordado maestro de la locución, don Pedro Ferriz Santacruz. En fin, cosas veredes, mío cid.

Bueno, hablando de mitos y realidades y sin introducirnos en los obscuros caminos del esoterismo, nos causa sorpresa, y por ello surge la consabida pregunta en el sentido de sobre que Gurú, Curandero, Chaman, Brujo, Bruja, Yerbero, o simple aprendiz media cuchara de los anteriores, le diría al actual Secretario de Salud Federal, el doctor José Narro Robles, que pudiera tener alguna oportunidad de ser Candidato Presidencial Priista en la contienda del año próximo, la verdad suena descabellado y con tintes de auto inmolación, pues este sacrosanto señor por su avanzada edad ya se encuentra más allá del bien y el mal, y poco o nada puede ofrecerle políticamente a los mexicanos, ya que su paso por la Rectoría de la UNAM fue sin pena ni gloria, solo cumpliendo pero hasta ahí, y desde entonces ha pretendido ser ajonjolí de todos los moles acudiendo hasta bodas y quinceañeras, amén de acabos de novena y velorios para darse a conocer, esto, según afirman sus malquerientes, incluso sus publicistas y adoradores han escrito que el Primer Priista del País, ha preguntado y recibido excelentes comentarios y expresiones avalando la figura del referido doctor Narro Robles como posible abanderado Tricolor rumbo al 2018, ¡¡por favor!! Esto suena más falso que el celibato del Padre Maciel, porque para empezar, solo la comunidad escolar de la máxima casa de estudios lo conoce, eso sí, es muy respetado en cuestiones académicas, pero solo eso, pues ese ha sido su mundo, pero en el ambiente político y en función de su encargo ha tenido varios traspiés en sus declaraciones pues gusta de opinar sobre todos los temas posibles, aun los desconocidos, además no se le conoce trayectoria partidista alguna o si ha sido siquiera funcionario de la casilla en la que vota, imagínense, con desconocimiento de las formas políticas, sin experiencia y ya veterano, pues adonde iríamos a dar, lo que el PRI necesita es una propuesta joven, vigorosa y propositiva, que motive a la sociedad y le haga concebir un horizonte promisorio y color de rosa, con discurso vibrante, revolucionario y de lucha permanente, solo así podría reverdecer laureles y retener la Presidencia, y en la baraja están los Osorio Chong, los Videgaray Caso, los Manlio Fabio, los Nuño Mayer, los José Antonio Meade, las Ivonne Aracely Ortega, las Claudia Ruiz Massieu, los Enrique de la Madrid, los Manuel Velasco, solo por citar algunos, y ninguno de ellos es de la tercera edad o senecto, así que los sueños guajiros ya no tienen cabida en la vida política de México, porque los demás Partidos Políticos también poseen en sus filas excelentes aspirantes Presidenciales, ya que hoy el horno ya no está para bollos, dijera el panadero.

En nuestra muy gustada y a veces exigida sección, NO SOPORTO:

La sonrisa de suficiencia, seguridad e impunidad del exgobernador Veracruzano Javier Duarte de Ochoa.

El inusitado y extraño enriquecimiento económico de sus colaboradores.

El hecho de que no han devuelto un solo peso a las arcas veracruzanas, y se pasean impunemente por las calles de Xalapa, la Capital del Estado.

La tranquilidad, pasividad y falta de visión política del Presidente del CDE del PRI en Veracruz, Renato Alarcón Guevara, de quien se dice continúa añorando la comodidad de su anterior cargo como Delegado del ISSSTE en la Entidad.

Las múltiples anomalías que se continúan tolerando y encubriendo al interior de la Secretaria de Educación en el Estado de Tamaulipas, aunque su Titular Héctor Escobar Salazar afirme lo contrario, presumiendo sus “grandes logros”.

A MÍ.

En Tamaulipas, Estado norteño donde se asegura que radican San Carlos y San Fernando; Continua la misma situación de total encubrimiento y posible complicidad en la Secretaria de Educación del Estado, misma que aun dirige Héctor Escobar Salazar, ello, en torno a un claro abuso de autoridad por parte de varios Funcionarios de esa Dependencia, esto, en agravio de un joven matrimonio tampiqueño, que su único delito es el ser de humilde condición económica, el Esposo Manuel Ezequiel Gallegos Pérez, quien se desempeña como Intendente en la Escuela Secundaria General número 5 de Ciudad Madero, suspendido en sus labores y salario arbitrariamente desde el mes de octubre del año pasado, y la compañera de su vida, Pamela Monserrat Briones Gámez, madre de familia y ama de casa, quien fue víctima de vejaciones y privación ilegal de la libertad por el Director del referido Plantel Educativo, Saúl Nicolás Treviño García, quien hasta la fecha no ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa, ya que la citada Secretaria no ha informado nada al respecto, ni a la familia agraviada ni mucho menos a la opinión pública, a pesar de que ya es del conocimiento de la sociedad tamaulipeca, pues los medios de comunicación han dado puntual cuenta de ello, amén de sendos oficios presentados en las oficinas del ramo en los meses de diciembre del 2016 y abril del presente año, y el Secretario Escobar junto con sus colaboradores continúan practicando la política del avestruz rehuyendo el resolver los problemas que se presenten, pero si cobrando puntualmente sus quincenas, ¡que barbaros! recordemos que quienes encubren son cómplices y deben pagar por ello, además de faltar a su deber legal, ¿Qué pasa Señor Gobernador? ese es el problema al designar en esos delicados puestos a personas carentes de experiencia en el rubro, solo por compromisos o imposiciones, y los resultados tienen que ser adversos, perjudicando al Magisterio en general, tal vez los subordinados integrantes del primer círculo del Encargado de la Educación, sabedores que su Jefe no tiene aspiraciones políticas ni presentes ni futuras pues no es lo suyo, y que al terminar su alta encomienda regresara al lugar de donde salió, pues se dedican a navegar a media agua solo burocratizando su actuar y esperando los días de quincena, ¿esos son los vientos de cambio prometidos doctor Escobar Salazar? La verdad parecieran solo modestas y silenciosas flatulencias. ¿A poco no existe otro Tamaulipeco capaz de dirigir los destinos de esa importante Dependencia? ¡¡Averígüelo Vargas!!

En Tampico, muy gratificante la decidida acción de la Alcaldesa, profesora Magdalena Peraza Guerra, quien valientemente y haciendo valer su autoridad, ordeno separar inmediatamente de su cargo al Director de Tránsito Municipal, Capitán Miguel Ángel Santiago, ello, en la víspera, y para que sea investigado por varios señalamientos de posibles actos corruptos al interior de la Dependencia a su cargo, y que de encontrarse culpable será despedido, además anuncio la esperada moralización de la referida corporación, es decir, una limpia total, porque no es posible ya que mexicanos ataquen y agravien a otros mexicanos en su propio país como si fueran caníbales, como que ya basta de tanta punible corrupción, o sea, no puede haber otro estado dentro de un estado, cabe preguntar, ¿Dónde dice que un elemento castrense sea experto en temas viales? porque la carrera de las armas es otra cosa, ya que hoy el puerto jaibo requiere de un especialista en Ingeniería Vial por el enorme tráfico que se genera en toda la metrópoli conurbada, ese sería uno de los atributos o virtudes que deben de concurrir en la persona que aspire a ocupar ese delicado pero importante puesto, además de la creación de un consejo ciudadano que sea vigilante y garante del correcto actuar de Titular y Agentes de tránsito, y ya encarrerados, pues de una buena vez que les cambien el uniforme actual y que vuelvan a ser los clásicos “Tamarindos” como siempre se les ha identificado. Bien por la Ciudadana Presidenta Municipal, no cabe duda que hoy Tampico, vuelve a estar en buenas manos. Felicidades Maestra.

En otro tema … el PES ya tiene nuevo Presidente en Tampico … Sale Blanca Cordoba … y concluye el matriarcado que habían impuesto las hermanitas Cordoba en este partido político a la alza .. Llega Joaquín Madero…

En Madero … Muy comentado en cafés y círculos políticos , el papel y rol que juega MORENA en el futuro inmediato de esta urbe petrolera , al volverse desde ahora la fuerza política con más crecimiento en adeptos , con la creación de múltiples comités seccionales en la ampliación de la estructura que están creando , por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador … No pierda de vista al Militante Adrián Oseguera Kernion , que dará de que hablar en el cercano 2018 y si usted fino y respetable lector tiene ansias de saber hacia donde va su proyecto político en el Movimiento de Regeneración Nacional en este urbe petrolera … Averígüelo Vargas…!!!

En Veracruz, Estado donde siempre han existido, Piratas, Piratitas y uno que otro Piraton; Continua lastimando a la sociedad veracruzana, la total impunidad de exfuncionarios que fueron muy cercanos al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, mismos que se siguen paseando por las calles de Xalapa y los destinos turísticos de la Entidad y el País, y que hasta la fecha no han devuelto un solo peso a las arcas veracruzanas, ¿Qué pasara? No puede ser que hayan saqueado al erario del pueblo y no ocurra nada, ello, pese a los denodados esfuerzos del Gobernador Miguel Ángel Yunes, quien se ha cansado de denunciar todos los hechos de corrupción con míseros resultados ante la falta de voluntad política de las Autoridades Superiores, además cabe mencionar que de aquí han surgido varios Presidentes de la Republica, y que ahora la flota jarocha ande arrastrando la cobija, no se vale, es urgente un golpe de timón para poner a cada quien en su lugar, ya basta de que en la Fiscalía General continúen laborando “servidores públicos” protegidos del ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, denunciados penalmente por punibles actos de corrupción, y hasta la fecha no avanzan ni mucho menos se determinan las investigaciones al respecto, ya que a decir de algunos, todavía pesa mucho el referido ex Abogado de los veracruzanos, ah caray, eso es muy grave, esta columna posee una lista de 7 malos funcionarios y que posiblemente aumente a 9 el número, mismos que se continúan burlando del nuevo Gobierno y de la Sociedad en su conjunto, ¿Qué pasa señor Fiscal Jorge Winckler Ortiz? ¿Hasta cuándo terminara este calvario peor al que padeció Jesús cuando fue crucificado? Muchas preguntas, urgen las respuestas.

Bueno, bueno, y siendo curiosos,¿ cuál sería la fórmula para hacer dinero del actual Diputado Federal Jorge Carballo Delfín,? según decir de muchos y otros pocos, de origen Mexiquense pero avecindado en San Andrés Tuxtla, donde es representante popular, ya que impresiona su bonanza económica señalada, pues en escasos 10 años de trabajo burocrático en el Palacio de Gobierno en Xalapa, pasando por una diputación local, no nos parecen suficientes para ser propietario de una flotilla de Aeronaves, tal y como se ventilo en los medios de comunicación a raíz de un accidente que sufrió al viajar en helicóptero un dirigente del Partido Verde en el Estado, con ello se supo que dicha unidad aérea era propiedad del citado Legislador y que se lo había rentado a la gente del Instituto político del Tucán, también se sabe que el Licenciado Carballo no es millonario de abolengo ni mucho menos de sangre azul, ¿entonces como le hizo? Porque de ser totalmente cierta esta versión, mucho tendrá que explicarle a la opinión pública nacional y al todavía noble y fiel pueblo veracruzano, el cual ya no siente lo duro, sino lo tupido, ¿en que trabaja el muchacho? Dice un corrido de los Broncos de Reynosa. SALUD.