Coldplay, Twenty One Pilots, The Beatles, las bandas más escuchadas en México según Spotify

México.- Este 13 de julio, Día Internacional del Rock and Roll, Spotify dio a conocer los artistas del género más escuchados en México y el mundo de 2017.

En un comunicado, la plataforma de música digital destacó que Coldplay es el grupo de rock más popular a nivel mundial, seguido de Twenty One Pilots, The Beatles, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Panic! A The Disco, Metallica, Arctic Monkeys, Queen y Fall Out Boy.

En México, la lista la encabezan Coldplay, Twenty One Pilots, The Beatles, Metallica, Queen, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Guns N’ Roses, The Killers y Pink Floyd.

La directora del género en Spotify, Allison Hagendorf, dijo: “Estamos orgullosos de celebrar el Día Internacional del Rock and Roll de la mejor manera posible: escuchando ‘Rock This’, el destino ideal de los fanáticos de la música para descubrir lo último en el mundo Rock”.

Explicó que se trata de una playlist donde el usuario podrá encontrar las canciones más recientes de sus bandas favoritas, como Foo Fighters y Queens Of The Stone Age, así como de bandas emergentes como Royal Blood y Kaleo.