NOTIJAIBOLANDIA IINFORMA / POR FILO TAM

Dice el inge Ruiz Esparza Secre de Obras Públicas mexicanas que ya cumplieron con el ochenta porciento de la obra de infraestructura prometida por el gobierno de Presipeña y que se han gastado un billón de baros y un piquito más. Ups. Uff. Y la Tampico Tuxpan Inge? Muy sonriente, rimador como buen jarocho y aplomado lució Javidu ex Gober de Veracru a la hora de anunciar su retache a Mexicalpan de las Tunas. Orale! En el choque nuestro de cada día un Bora blanco se estampó contra un Kia rojo al fallarle los frenos allá por la colonia hidalgo de Maderomar para después chocar contra una barda con lamentable saldo de una joven pareja fallecida. Triste pesar qepd. Y en la ave hidalgo atropellan un joven peatón al intentar cruzar a la altura de la calle Moctezuma aunque los tran-si-tos le echaron el guante al cafre atropellados. La unión nacional de peatones indefensos atropellados similares y conexos de la Rpm eleva su más enérgica protesta ante este machuquicidio! Incansable maestra Magda Peraza alcaldesa de tampico participa en reunión del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, SIPINNA, en Ciudad Victoria ante el Gober Cabeza de Vaca y ofrece todo su apoyo. Goood. Y en el mundillo artístico dice la ex de Eduardo Yañez que éste la tiene amenazada pa que no hable nada de él y la ñora ya no habla ni con señas. Un sensible y honroso adiós dan las Autoridades Culturales a las cenizas de José Luis Cuevas ayer en Bellas artes. Y en un día como hoy pero de 1808 Napoleón Bonaparte entrega oficialmente a su hermano José la Corona de España la gobernará hasta 1813 como José I aunque el pueblo vulgo al fin simplemente le llamaba Pepe Botella por su afición al vino y en 1811 el Congreso de Venezuela reunido a petición de Simón Bolívar y Francisco de Miranda proclama la independencia del país y se da a la nueva nación una constitución que será la primera en hispanoamerica. Y en un día como hoy pero de 1925 nace el diplomático y dramaturgo mexicano Wilberto Cantón autor de poemas profundos y obras dramáticas de época como Los Malditos y que fuera mi jefe en el departamento de Literatura del Inba a principios de los 70s y en 1946 el diseñador francés Louis Reard presenta al mundo un traje de baño de dos mínimas piezas al que llama Bikini en honor al atolón del pacífico sur donde Usa detonó una Bomba atómica y que fuera prohibido en Italia y España por pecaminoso y en 1845 en México nace el notable periodista Filomeno Mata quien fundara periódicos para oponerse al porfiriato y quien una vez dijo ” La historia nos ha de recordar por haber hecho lo correcto ” y el filósofo jaibo dijo ” Yo siempre hago lo correcto, por que en este país lo correcto es lo incorrecto ” Ups

05/07/2017

