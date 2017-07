Aboga COPARMEX CDMX por la institucionalización del Teletrabajo

* Afirma el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, que esta iniciativa será punta de lanza para todo el país; funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, cámaras empresariales, académicos y sindicatos firmaron el “Convenio de Concertación para la Implementación y Fomento al Teletrabajo en la CDMX”, con el acompañamiento de funcionarios de la OIT y la OCDE

Ciudad de México.- Al ofrecer su punto de vista sobre el “Convenio de Concertación para la Implementación y Fomento al Teletrabajo en la CDMX”, firmado esta mañana, el presidente del Centro Empresarial COPARMEX en esta capital, Jesús Padilla Zenteno destacó que sólo falta institucionalizarlo como parte de una nueva cultura, ya que en los hechos todos los días se practica.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anotó por su parte que a las iniciativas de su administración para elevar la calidad de vida de los capitalinos, como han sido entre otras la Universidad a Distancia y la Licencia Paterna-Infantil, se agrega ésta.

“Hoy estamos presentando buenas cuentas, estamos lanzando una acción que estoy seguro llegará a ser nacional, una acción en todo el país de los trabajadores, no sólo del gobierno, sino también de todas las empresas”, destacó.

Aquí en México el Teletrabajo está creciendo, hay ejemplos como Suecia, un país altamente desarrollado donde 32% de su fuerza laboral está realizando ya Teletrabajo por lo menos un día a la semana, afirmó el gobernante, para agregar: “Finlandia no tenemos ninguna duda que es una potencia en bienestar humano con 28%; en Estados Unidos 20% de personas empleadas tiene esta forma de trabajo. En América Latina Costa Rica ya cuenta con el decreto donde se promueve el Teletrabajo en Instituciones públicas; Perú ya tiene reglamento, Colombia ley y decreto que lo reglamenta; no es algo que no funcione, ya está aprobado y la Ciudad de México es parte de esto”.

Padilla Zenteno consideró que “desde luego en la firma de este convenio destaca la visión del Jefe de Gobierno con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo para poder impulsar una tarea fundamental que tiene que ver con un reto, con una nueva cultura de cómo debemos actuar en materia laboral, como debemos hacer este nuevo ejercicio de convivencia con nuestros colaboradores”.

Añadió que, sin duda, son medidas integrales para conciliar la vida familiar con la laboral, estableciendo horarios flexibles, escalonados, mejorando no solamente la movilidad urbana sino también la movilidad social y ayudando que a los costos fijos de las empresas y de quienes son nuestros colaboradores disminuya. No solamente son los tiempos que se ocupan en el traslado, no solamente son las 33 millones de horas hombre que se pierden al día de productividad, no sólo son los 60 mil millones de pesos que perdemos en congestión. Esto tiene que ver también en ahorros como un precedente a favor de los trabajadores”.

Padilla Zenteno asumió que “el Teletrabajo lo ocupamos de manera cotidiana todos, no hay ninguno de nosotros que no reciba un correo electrónico, no hay ninguno de nosotros que no haya recibido una instrucción por Whatsapp o le damos una orden a alguien. Practicamos el Teletrabajo todos los días, a todas horas estamos en línea, lo que necesitamos es una nueva cultura, es un método, son mecanismos institucionales que debemos impulsar a través de esta iniciativa del Gobierno de la Ciudad y el acompañamiento lo tenemos que llevar acabo porque es conveniente”.

Amalia García Medina, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX destacó “la decisión de nuestro jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por una ciudad inteligente que utiliza las tecnologías de la información en la era del conocimiento para mejorar la vida de todos sus habitantes y personas que acuden a ella a diario a trabajar. La Ciudad de México ha sido pionera en poner en el centro del debate que se construya una vida distinta en esta megalópolis tan compleja como es la Ciudad de México y la Zona Metropolitana”.

Dijo que la presencia de la iniciativa privada, de la academia, de la ANUIES, de la Facultad de Economía de la UNAM y de los sindicatos, entre otros actores, es fundamental porque se trata de un ejercicio que ya existe, que es exitoso y porque muestra la voluntad de la formación en el crecimiento digital y, por supuesto, porque lo que está en el centro es que se nos garantice mayor productividad y al mismo tiempo derechos laborales, los mismos que están consagrados en nuestro estado de Derecho”.

Noémie Feix, oficial de Empleo de la Oficina de Países de la OIT para México y Cuba, dijo que el trabajo a distancia se entiende como el trabajo adecuado con auxilio de medios de telecomunicación o por medio de una computadora, según el cual afirma un estudio reciente del organismo internacional, el Teletrabajo representa una oportunidad para mejorar el equilibrio de vida profesional y personal dado que constituye una significativa reducción en términos de tiempos de traslado.

“Pasar menos horas en el transporte y más horas con la familia es un beneficio para la mayoría de los trabajadores sobre todo en ciudades como la Ciudad de México; el Teletrabajo ofrece horarios flexibles para los trabajadores y una autonomía en el trabajo que en ciertos casos puede permitir el incremento de la productividad tanto de los empleados como de las empresas”, abundó.

Roberto Martínez Yllescas, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, dijo que la iniciativa está en la frontera de la innovación en términos de política laboral, de políticas de sustentabilidad y de inclusión. “Durante los últimos 10 años hemos recolectando evidencia internacional y hemos caído en cuenta que el Teletrabajo es una poderosa herramienta para evitar el excesivo tráfico en las ciudades, la congestión de tráfico y con ello beneficiar el medio ambiente”, expresó.

Martínez Yllescas ponderó el “costo de oportunidad en el tiempo en el que los individuos dedican a transportarse a sus lugares de trabajo y que puede ser recuperado a través del Teletrabajo, y este costo de oportunidad casi cuatro horas en el transporte cuando la gente recorre grandes distancias en una ciudad como la nuestra, se puede de otra manera utilizar en el desarrollo de nuevas competencias, destrezas y habilidades digitales, y esto es la clave para poder hacer frente a un fenómeno que nos tiene muy ocupados en la OCDE a escala mundial”.

Finalizó diciendo que “todavía falta mucho por hacer porque en general en los países de la OCDE no hay un mayor acceso a esquemas de Teletrabajo para las mujeres, lo cual nos dice que todavía hay un espacio para darle un impulso de carácter progresivo a las políticas de Teletrabajo enfocándolas particularmente en el bienestar de las mujeres”.