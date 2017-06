NOTIJAIBOLANDIA IINFORMA / POR FILO TAM

Hoy en la mediia tarde sale el Tri a la palestra y se mide a uno de sus cocos Alemania y se espera un buen resultado siempre y cuando jueguen con técnica orden talento y sobre todo con web-oz. Ups. En tanto anoche el tri copa de oro se las vio negras con Gana pero ganó por la mínima. Gol. En el mundo de la polaca sigue el choro del Frente Amplio Opositor y el Chucho Ortega dice que como perredista jamás apoyaría a Ritchie Anaya o a Moreno Valle. Zas. Y el ex canciller de Derbez panista dice que como nunca tendrá esta patria La Segunda Vuelta más vale achicar el hígado y formar un Amplio Frente Opositor. Chale cuanta coherencia nos conmueve. Incansable maestra Magda Peraza alcaldesa de tampico por su parte presidió acto en sala de cabildo en el que la API en voz de su director Jesús Orozco presentó Proyecto de Reconversion del Puerto para que tenga presencia Comercial y Turística de primer mundo sin dejar la operación de tráfico de manufacturas en los muelles. Goood Bieeen Its a Small World!! En el choque nuestro de cada día una Palmera sin placas ni licencia por ir a exceso de velocidad se estampó contra una Nissan estaquitas allá por la venida de hidalgo a la altura de Agua Dulce en tanto un etilito dormilón se quedó privado en plena vía del tren y Zas que lo deja mochilas el caballo de fierro. No hay que ser Sinaloa . Y en mundillo artístico dicen que la bella Thalia ta triste por la muerte de Valentín Pimstein pues fue el que le dio chance de hacer Maria la del Barrio y las otras Marías. Rip Stein. Y Analistas desempleados de café opinan que en el Proyecto de Reconversion del Puerto de Tampico incluyan que la Famosa Barda la de las tortas sea propuesta como Patrimonio Cultural de la humanidad pues ahí hace añales había una refresqueria donde hacían los mejores licuados de plátano del mundo Sipi propiedad de una tal Doña Pina. Y en un día como hoy pero del año 67 bajo el mandato de Nerón fue torturado y muerto en el Circo Romano el apóstol San Pedro siendo sepultado a poca distancia de su martirio y luego en el siglo IV el emperador Constantino mandó construir ahí sobre la tumba la Gran Basílica Vaticana y en 1315 en un viaje de regreso de Túnez a Mallorca muere el divino Raymundo Lulio quien fuera filósofo poeta místico alquimista teólogo y misionero español autor de obras de ciencia y educación novelas místicas y de caballería. Y en un día como hoy pero de 1906 principia a trabajar la Fundación Nobel la de los premios y en 2003 muere la eximia actriz Katherine Hepburn quien ganara dos veces el Oscar y filmara películas memorables como La Reina Africana y Sabes quien viene a cenar junto a Spencer Tracy y Sidney Poitier y quien una vez dijo ” Sí obedeces todas las reglas te perderás toda la diversión ” y el filósofo jaibo dijo ” Yo en cuanto a diversión sigo tres reglas, primero divertirte todo lo que puedas, segunda lo más barato que puedas y tercera, repetir las dos primeras ” Gulp.

29/06/2017

Si te gusta comparte y si no pos no. Precio del ejemplar un Like.