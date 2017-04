NOTIJAIBOLANDIA IINFORMA / Por filo tam

Santa cruzazuleada y nuevamente pierde la máquina en gol de ultimo minuto. Puebla se alza con valiosa victoria al vencer a la máquina y la deja fuera de la Liguilla. América saca apretadito triunfo ante un aguerrido Querétaro y Toluca empata con Monterrey y afianza el liderato. Y aunque aste ya lo sabe el sábado agarraron a Javier Duarte en Guatemala pero analistas amargosos dicen que se entregó. Ups. En tanto ALTAMAR entero se lanza sobre Playa Maderomar y junto con turistas calculan sobre 800 mil y todos con hambre y sed. Goood. Y la incansable maestra Magda Peraza alcaldesa de Tampico dice que estuvo al tanto del bienestar de los turistas que visitaron jaibolandia y que fue un éxito rotundo. Y en la ubre petrolera calculan que hayan caído unos 560 millones por turismo y reportan caldo blanco y cero accidentes. En el choque nuestro de cada día un Altima 2006 sé le fue encima a un Tacsi Ioo y ambos dos juntos a la par se fueron encima de un puesto callejero de taco miendo que del madrazo sé incendio y todo por llevar aliento a perfume allá por la Hidalgo de Madero. Pum Chaz. Y en el mundillo artístico dicen que el Puma José Luis Rodriguez tiene Fibrosis Pulmonar pero no se da por vencido y quiere seguir cantando. Zas. Rápido y furioso la película rompe récord de taquilla. Tragedia en representación de la Pasión de Cristo y un joven de 23 sé ahorca de al Devis al hacerla de Judas pues se resbaló del tanque que lo sostenía. Chin. En un día como hoy pero de 1194 sé corona rey por segunda vez Ricardo Corazón de León pues el primer reino se lo quitó el envidioso Imperio romano germánico y en 1961 sé produce el desembarco de 1400 cubanos anticastristas en Bahía de Cochinos con el fin de derrocar a Fidel Castro por órdenes de la Cia y del presidente Kennedy fracasando en su cobarde misión que causó la muerte de cien. Y en un día como hoy también pero de 1695 muere en la Ciudad de México la monja jeronima Sor juana Ines de la Cruz llamada por su ingenio La Décima Musa y en 2014 fallece también en México el gran escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez autor de Cien Años de Soledad y de Ojos de Perro Azul y ganador del Nobel en 1982 y en 1901 nace el primer actor Domingo Soler fundador de una dinastía de actores y parte esencial en la Época de oro del Cine mexicano con más de 80 películas y en 1902 nace el poeta y diplomático y dos veces ministro de educación en México Jaime Torres Bodet que entre otras cosas maravillosas fundó la Escuela Normal Superior el Conservatorio Nacional y la Comisión Nacional del Libro Gratuito y quien una vez dijo ” Solo merece llamarse hombre el que sabe y quiere y puede ayudar a los demás ” y el filósofo jaibo dijo ” Ayuda por ayudar sin esperar recompensa ni agradecimiento, si no es así, mejor no ayudes”

17 /04/2017

