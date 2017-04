LA HUASTECA EN LLAMAS / POR: LUIS ENRIQUE.

Estimado, fino y protector lector, vaya exhibición negativa la que ofrecieron en la víspera los Diputados que integran la fracción Priista en el Congreso de la Unión, pues de manera descarada protegieron a un correligionario que tiene cuentas pendientes con los tribunales en su Estado natal, acusado al parecer por los delitos de peculado y desvió de recursos públicos, me refiero a Eduardo Enrique Tarín García, a la sazón, Legislador Federal Suplente por el Estado de Chihuahua, y quien aprovechando el trágico fallecimiento del Diputado propietario Carlos Hermosillo en un accidente carretero, pretendió rendir protesta para ocupar el lugar de su compañero de fórmula en la Cámara Baja, y así obtener Fuero Constitucional e Inmunidad para evadir la acción de la Justicia, cosa que no le funciono por la real oposición de las otras fracciones partidistas en el recinto legislativo, quienes solicitaron retirar del orden del día el referido acto protocolario, entonces, con el apoyo de sus homólogos del partido, decidió atrincherarse en las oficinas del Palacio de San Lázaro, hasta que sus abogados le tramitaron y obtuvieron un amparo para evitar ser detenido, y así poder retirarse a preparar su defensa, bueno, ¿y el imperio de la ley al interior de esa Soberanía? O sea ¿ahí se protege y encubre a presuntos delincuentes? La verdad, no lo sabíamos, porque el citado y sacrosanto señor no es todavía Congresista efectivo, por lo tanto no debieron arroparlo, ya que al encubrirlo se hicieron cómplices de él, los que lo ayudaron, claro, y es que lo acusan de delitos considerados como graves en detrimento del sagrado patrimonio de los Chihuahuenses, ya que según se dice, el angelito despacho como Director de Adquisiciones en la Administración del hoy ex Gobernador Cesar Duarte Jaques, prófugo de la Ley, por cierto, y se le hizo fácil alcanzar lo antes mencionado, pero como siempre, la culpa no la tiene el indio, sino los que lo hacen compadre, y nuestros representantes populares con su actitud, dejaron mucho que desear, ¿Qué pasaría? ¿Les irán a fincar algún tipo de responsabilidad? ¿Recibirían alguna línea como en los viejos tiempos? No creemos que sea para tanto, lo que ocurrió pudiera tener tintes de sumar compromisos de cara a la elección Presidencial del año próximo, ya que tan sencillo hubiera sido decirle al señor Tarín que arreglara sus pendientes, y una vez que los hubiera solucionado, entonces sí, pedirle intégrate, parafraseando al jefe de personal de una empresa, pero no actuar de la manera que lo hicieron, brindando un pésimo ejemplo a las nuevas generaciones de políticos en nuestro país. Hacemos votos porque esto no vuelva a repetirse, ya que de por si quedan pocos militantes del tricolor en la Republica, y con estas prácticas caciquiles propias de tiempos ancestrales, limita considerablemente el tratar de captar nuevos simpatizantes para la causa, o sea, de por si es poco el amor, y desperdiciándolo en celos, la rentabilidad política es casi nula, sino, al tiempo. Y aprovechando el viaje, ¿Qué ha sucedido con la solicitud de desafuero del Legislador Federal Veracruzano Tarek Abdala Saad? Ello, para que responda ante la Justicia de su Entidad, según por graves delitos cometidos durante su gestión como Tesorero en la pasada Administración Estatal, y por la tardanza en darle el trámite de seguimiento correspondiente pareciera que lo están protegiendo con la finalidad de que no lo toquen ni con el listón de su pelo, dijeran los Ángeles Azules, con todo lo anterior y los antecedentes de ello, en lugar de Recinto, debiera llamarse Refugio Legislativo, la verdad, agravia y mucho el observar como se ha o han abaratado impunemente el ejercicio de uno de los tres Poderes de la Republica. En fin, cosas veredes, mío cid.

Llama poderosamente la atención, la función casi de Vicepresidente de México que está desempeñando el actual Canciller Luis Videgaray Caso, y es que parece ajonjolí de todos los moles, pues en todo esta y opina como si fuese su responsabilidad, ¿Qué pasara? ¿Por qué tanta jugada? Las preguntas surgen, ya que pareciera que el PRI no desea participar en las próximas elecciones federales del año entrante, pues los demás Partidos están haciendo su tarea y sus virtuales Candidatos andan en abierta campaña con la tolerancia o ¿complicidad? De las autoridades electorales, es más, el Tricolor en este momento no tiene abanderado para la sucesión Presidencial, por ejemplo: quien aparentemente punteaba en la competencia interna, Miguel Ángel Osorio Chong, actual Secretario de Gobernación, pareciera estarse desinflando al paso de los días, los graves problemas sin solucionar que hoy en día flagelan a nuestro país, sin duda están desgastando su figura política, es un servidor público con vasta experiencia pues ya fue Gobernador de su Estado, además pertenece al influyente grupo Hidalgo, pero con todo ello, aun no da el llamado, “do de pecho.” Tan necesario para quien tiene grandes aspiraciones políticas, por otro lado, quien despacha como Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, también aspirante Presidencial, como que le dijeron que se aplacara ya que que no tenía posibilidades, y ha optado por mantener un bajo perfil y solo cumplir con su deber, esperando que vengan tiempos mejores, dijera la cantante Yuri, también una respetable dama que había alzado la mano en el mismo tenor, me refiero a la ex Gobernadora del Estado de Yucatán, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, quien al parecer su Partido no la está considerando hasta hoy, por lo que el oráculo de los dioses apunta hacia el Doctor Videgaray, porque en política lo que se ve, es, aunque los enterados y uno que otro aprendiz de brujo, señalan que si la cosa se deja hasta el último momento, y el tiempo apremiara, pudiera surgir el clásico “caballo negro” el cual pudiera ser el actual Secretario de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero, hijo de un ex Presidente pero que ha brillado y brilla con luz propia, y además posee una larga experiencia en el servicio público de ligas mayores, mas todo lo que su apellido representa lo harían un buen candidato, que pudiera ganar la elección, esa ya sería otra historia, pues la ventaja y delantera la llevan otros. Veremos, dijera el invidente.

En Nuestra clásica sección: NO SOPORTO.

A los Diputados Federales Priistas que han convertido en un refugio de denunciados, el Palacio Legislativo de San Lázaro

A los Priistas empanizados que con tal de conservar la chamba niegan como Pedro a Jesucristo, al Partido que ayer los rescato y encumbro.

A los Docentes comisionados en la Secretaria de Educación Federal y Estatales, realizando labores correspondientes a Contadores, Administradores, Economistas, e Ingenieros, en lugar de impartir clases frente a grupo.

A los falsos Pastores evangélicos que lucran con la fe y desesperación de otros.

A MÍ.

EN San Luis Potosí, cuna de los artistas del rejoneo, Gastón Santos, padre e hijo; En la Puerta Grande de las Huastecas, Ciudad Valles, azotan y flagelan actualmente los incendios forestales a la Huasteca Potosina, ello, debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días, además del descuido de algunas personas al tirar colillas de cigarros, quemar basuras y potreros sin precaución, eso aunado a la escasez de agua por la temporada de estiaje, prevén un oscuro panorama de preocupación de la sociedad en general, esperando la presencia de benéficas lluvias que aminoren esta emergencia en el campo potosino. Ojala.

En Tamaulipas, prodigo Estado norteño, cuna y asiento del Cielo; la sociedad Tamaulipeca está a la espera de un pronto informe pleno de realidades que ofrezca el señor Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sobre los alcances y logros obtenidos en su reciente viaje a la República de China, ya que según la Prensa Nacional, los Funcionarios Estatales que acompañaron al Mandatario al País asiático, fueron varios, por lo que es de esperarse que el éxito fue total, ya que la referida gira internacional se financio con dinero del erario público, y habrá que justificarlo con buenos resultados, para que así todos estén contentos, o sea, pueblo y gobierno. AMEN.

Vaya derrapada del Titular del Ejecutivo Estatal, ello, al dar marcha atrás y hacer uso de su derecho de veto en una iniciativa de ley enviada al Congreso Local, misma que extrañamente fue aprobada ipso facto como si no fuese una legislatura plural y todos sus integrantes militasen en un solo partido, vaya que sorpresa, lo grave del caso, es que en el texto de la misma, se pretendía limitar y coartar la libertad de expresión de quienes ejercemos la noble profesión del periodismo, cual si fuera una especie de “ley mordaza” en pleno siglo XXI, ¿bueno, y sus asesores? Bien, gracias, a nosotros nos causó sorpresa lo anterior, ya que el Gobernador posee mucha experiencia Legislativa pues ha sido Diputado y Senador, aunque siempre hay una primera vez, pero además sorprende y mucho la actitud servil y casi lacayuna de quienes con su voto en la Cámara avalaron esa pretendida estocada a la Prensa, afortunadamente para la sociedad en su conjunto solo fue un fallido intento.

En Veracruz, Estado donde existen un Álamo y una Mata Redonda; la efervescencia política inunda ya la geografía estatal, nombres van y vienen en los diferentes frentes, lo cierto es que se notan ventajas y desventajas, encantos y desencantos, pues pesan las grandes ausencias de verdaderas figuras públicas como abanderados, ya que no hay seguridad plena de alcanzar el triunfo por ningún partido, lo parejo de las fuerzas hacen difícil una predicción segura, y con algunas desbandadas menos, por ejemplo en Tampico Alto, donde en la víspera renunciaron en masa centenares de militantes priistas inconformes por la designación de la Candidata del tricolor a la Alcaldía, calificando de imposición el referido hecho, y esto sin duda beneficia a la alianza oficial pues hoy son Gobierno, PAN-PRD, y al instituto MORENA, el cual por cierto cada día crece como la espuma en simpatizantes sin importar candidatos, bueno, hasta la clase empresarial se está sumando a su oferta política, los errores en designaciones implica un desconocimiento casi total del entorno electoral de cada Municipio, y eso es responsabilidad directa del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, don Renato Alarcón Guevara, así como de los delegados municipales y distritales, por lo que se vislumbran muy modestos resultados para los abanderados tricolores, salvo que ocurriera un milagro o sucediera un cataclismo en los demás partidos.

En El Higo, vaya contaminación y por ende, graves daños ocasionados a la salud de la población, esto, debido a los desechos tóxicos vertidos por la industria azucarera en un canal a cielo abierto que atraviesa la ciudad y desemboca en el rio Moctezuma, así como el bagazo de la caña industrializada ya desmenuzado y convertido en bagacillo acumulado en el patio del Ingenio y que al soplar viento vuela por los aires e inunda la zona urbana y sub urbana dañando los ojos a la ciudadanía quienes desesperados tienen que guarecerse en lugares cerrados como si sufrieran un ataque bélico, los referidos residuos que se trasladan por inercia y gravedad hacia la corriente pluvial contienen gases y ácidos color verduzco que flagelan el organismo al mezclarse con el medio ambiente pues están al aire libre y son aspirados forzosamente por los habitantes de esta región cañera, siendo un grave peligro y alerta pues se presentan ya posibles brotes epidémicos, bueno, ¿y las Autoridades Municipales, Estatales y Federales? ¿Y los Diputados?, ¿Dónde están la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA, PROTECCION CIVIL, SALUBRIDAD, el PARTIDO VERDE y los AMBIENTALISTAS? O solo que esperen que el niño se ahogue para tapar el pozo, y a la vez actuar como paladines de la justicia para desquitar el jugoso salario que perciben, ¡que barbaros! por si no lo saben, con esta marcada negligencia, omisión, encubrimiento y complicidad, están contribuyendo a que los Higuenses estén falleciendo en abonos por estos males, S.O.S. a quien corresponda.

En Panuco, sorprendió a más de uno y a otros pocos, la protesta de algunos militantes del Partido Acción Nacional la semana anterior, ello, en el sentido de mostrar su desacuerdo por la designación del Profesor Fernando Molina Hernández como candidato de ese instituto político a la Presidencia Municipal, pues lo consideraron una clara imposición, incluso acudieron a la sede del CEN en la Capital de la Republica, además de publicar sendas cartas abiertas, pero al parecer no fructifico tal medida, pues el abanderado es el citado maestro, pero aquí no nos queda claro el hecho de que si es una alianza entre el PAN y el PRD, para una candidatura conjunta, ¿Por qué solo uno se opuso y el otro no? pues hubiese sido más fácil ponerse de acuerdo entre ambos partidos y así competir, porque ya fracturados es difícil alcanzar el éxito, o cuando menos cuesta más trabajo, pero si se puede lograr, claro, pero ya falta poco para saberlo, pues el día de la elección se avecina a paso inexorable. Esperemos pues. SALUD.