En cardíaco partido Chivas vence por 2-1 al Monterrey y ya está en la final. Remonta un marcador de uno por cero y un golazo de Pulido les da la igualada. Ahora definirá la Copa frente al Morelia en una final de pronóstico reservado. Pemex destapa la cloaca y difunde los contratos de la anterior administración de Emilio Losoya con la constructora brasileña Odebrecht donde hubo presuntos actos de corrupción por moches.Ufff. Y en el mundo feliz Gober del cambio FGCV da la nota en informe de Conago del viaje promocional a China y dice que promovió las ventajas comerciales de Tamaulipas. Goood. Cientos de efectivos militares brindarán seguridad en playa Miramar esta semana santa lo que garantiza que máximo paseo será Blindado contra actos ilícitos. Incluye chupe. Ante intenciones de hacer del Playaso un paseo familiar la chamacada azuza en redes sociales para que el reventon conserve su tradición. El fatídico Mr Trump en cambio ahora acusa a ex asesora de Seguridad Nacional Ann Rice de haber espiado a su equipo. Strikes again! En el choque nuestro de cada día un bus Águila Madero hizo parada de emergencia y bajó el pasaje al sentir que iba a tener una falla y tal y como ocurrió dos cuadras después evitandoles el peligro de que se fueran a dar en la maye. Ups. Y en el mundillo artístico el tal Gael García Bernal trolio un Tiut de Felipe calderón y le echó a caminar a la raza. Chale. Analistas desempleados de café dicen que ya deben apurar a contratistas pa que terminen las banquetas y el mercado municipal de jaibolandia ya que nos visitarán miles de turistas. Y que dirán? Zas. Los merengues del Real Madrid no sueltan liderato en España . Chantal Andere sé cae de madura y le cuesta doble fractura. Peso sigue por abajo de los veinte en su tipo de cambio con dólar. A un día de salir de vacaciones escolares de básica presentan exámenes y festejan la Pascua adornando preciosos huevos. En un día como hoy pero de 1896 en Atenas Grecia se inauguran los primeros juegos olímpicos de la era moderna después de que fueran prohibidos como actos paganos por el emperador romano Teodosio y con la participación de 295 atletas de 13 países por la arenga del Barón Pierre de Coubertin y en 1943 ve en Francia la primera luz el bello cuento de El Principito del piloto y escritor Antoine Saint-Exupery y esta bella metáfora sobre la vida la amistad y el amor pronto se convierte en un éxito y lectura obligada de millones de niños . Y en un día como hoy también pero de 1917 nace la pintora de origen inglés Leonera Carrington una de las máximas exponentes del surrealismo en México y en 1934 nace el actor Enrique Alvarez Félix hijo de la diva María Félix y estrella de las películas Los Cuervos están de Luto y Los Caifanes y en 1992 fallece el escritor ruso Isaac Asimov autor de casi 500 obras de ciencia ficción como La Fundación y quien una vez dijo ” Nunca permitas que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien ” y el filósofo jaibo dijo ” Nada esta bien ni está mal, todo depende si vas o vienes o del sabor del tamal “

6/04/2017

( Por si no lo sabían hoy es Día mundial del Deporte)