Gestionaran Devolución de una donación economica realizada al Club Campestre por ex Alcalde Torres Salinas

El Regidor del Movimiento Ciudadano en el Cabildo de Tampico Néstor Luna Ortiz dio a conocer que gestionara la devolución de la donación del pago de cien mil pesos que realizo la pasada administración 2013-2018 , que no fue autorizada por el Cabildo de Tampico al Club Campestre para la edición de un libro de un aniversario de su fundación.

“Es lamentable que con dinero público se le de financiamiento a proyectos privados como la edición de un libro, sabemos que les iban a dar 300 mil pesos y se les adelanto 100 mil pesos y esta administración 2016-2018 , tengo entendido no pago el resto y solo cambiaron la factura expedida por ese club a la cantidad recibida , es una empresa contable que tiene mucho dinero , por eso no entiendo , no requiere de ayuda , es un club que argumenta la honorabilidad y que son caballeros y damas”

Son tiempos de austeridad y de dificultad económica no permiten que este gasto se queden en el olvido y preciso el Edil Luna Ortiz gestionara personalmente la devolución.

“Tengo entendido que cuesta muchísimo dinero, sabemos que cuando entro al poder Gustavo Torres no era socio y cuando sale de su periodo ya es socio, esto cuesta mucho dinero , es un club exclusivo , no me cuadran sus ingresos por su salario para pagar esto” citó.

CESAR PERALES / RT