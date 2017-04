NOTIJAIBOLANDIA IINFORMA / Por filo tam

Va por su pase a la final de Copa hoy a las siete la impredecible Máquina del Cruz Azul frente al Enrachado Morelia. Fiscalia cita hoy a declarar a ex de Pemex Emilio Losoya por caso de presuntos moches y corruptelas de Odebrecht. Ups. Ingratos no sabéis que el moche es un deporte extremo nacional. Superalcalde Andrés Zorrilla conjuntamente con Director de Itife Germán Pacheco no cesan de dar apoyo a escuelas de la Urbe Petrolera y ahora inician construcción de módulo de servicios sanitarios y andador en la 18 de marzo. En tanto que incansable maestra Magda Peraza recibe el cariño del pueblo y de empleados municipales por motivo de su cumpleaños ayer en la Plaza Armas y luego pide la tarde libre para estar con su familia. Happy Birthday Teacher! Autoridades acuerdan restringir venta y consumo de bebidas alegres en la vía pública y estacionamientos de Playa Miramar. Cheerrsss! Lalo Manzur dirigente del CIEST dijo ante Secre estatal de Turismo Isabel Gómez que esperan unos 400 millones por ingreso de Semana Santa. Goood. En tanto jóvenes se alistan para el mundialmente clásico Playaso este viernes Autoridades conminan a no hacerse la Pinta e Iglesia recomienda portarse bien. Dioses! Las tentaciones son gratuitas. En el choque nuestro de cada día un desafortunado padre que iba en bici con su hija chocan con moto de correos allá por la esquina de Cuba y Panamá en la Colonia México con saldo de tres personas golpeadas y una correspondencia retrasada.

Y en la bolsa de valores de jaibolandia el dólar amanece a 18.23 a la compra y 18.90 a la venta y las gasolinas danzantes a 16.51 la magna, 18.28 la premio, y 17.49 el dice él. Zas, de la Canasta básica ni les digo pos se infartan! En la internacional dolor y luto en Colombia por Alud que deja 254 muertos de los que 43 son niños. Y Mr Trump dice que no existe el Cambio climático! En un día como hoy pero de 1284 fallece en Sevilla Alfonso X El sabio quien en su corte reunió a estudiosos y traductores Árabes, Judíos y Cristianos para que se entendieran e introdujo el Derecho Romano para España y en 1978 los jóvenes Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa Microsoft que en pocos años se convirtió en líder de la computación y dio empleo a casi 50 mil en el mundo. Y en un día como hoy también pero de 1968 es asesinado en Menphis el líder espiritual del Poder Negro Martín Luther King y en 1945 nace el periodista y sociólogo Daniel Cohn Bendit llamado también Dani El Rojo Líder de los movimientos estudiantiles del Mayo Francés en el 68 y en 1915 nacen también el escultor mexicano Mathias Goeritz autor junto a Luis Barragán de las Torres de Ciudad Satélite y el eximio guitarrista Muudy Waters padre del Blues aunque en el 2003 fallece el gran cómico, actor y bailarín Adalberto Martínez Resortes quien una vez dijo ” Soy Resortes resortin de la resortera para servir a usted donde quiera, como quiera y menos por donde quiera y mientras Dios lo quiera ” y el filósofo jaibo dijo ” En esto de servirse y servir mejor me voy para Chilpancingo a ver a las chilpancingueñas a ver si me chilpancingan o las Chilpancingo a ellas ” Gulp!!!

