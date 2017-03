ABORDAJE POLITICO / José A. Heftye / TOP TEN en Tampico

A escasas horas de cumplir medio año de trabajo el gobierno de la Alcaldesa en Tampico Magdalena Peraza Guerra, uno de los compromisos más cercanos con la ciudadanía fue la evaluación permanente de cada uno de los funcionarios que integran su administración, reflejo de acciones eficaces y productivas para la ciudadanía … Los Tampiqueños lo ven , lo perciben , lo palpan , lo sienten … No se les puede engañar …

Un veinticinco por ciento del total de su mandato al servicio de la ciudad se ha cumplido , los números son fríos y exactos , en lo que han denominado el “Top Ten” de quienes fueron invitados y gozan de la confianza de la primera autoridad para constituir un elenco , en la ejecución de todo lo que implica gobernar una ciudad …

Sin lugar a dudas uno de los renglones más importantes en cada ciudad , es la limpieza y la iluminación que permite contar con una ciudad viva y alejada de las penumbras , que tenga un eficaz cuerpo de atención al hermoseamiento de zonas y sectores , que representa el rostro que observan visitantes , turistas y habitantes … De las acciones de la Dirección de Servicios Públicos derivan el buen funcionamiento de otras dependencia , es por ello que Juan José Berrios encabeza el “Top Ten” del equipo de la Maestra Peraza Guerra…

Hombre Serio , Sencillo y de trabajo , que ha hecho honor a la invitación hecha para ocupar este cargo , con mucho énfasis y dedicación … sus acciones benefician al Turismo , al Desarrollo Económico , a la cultura , Desarrollo Social y hasta comunicación social indirectamente … Hay papa…!!!

Imagínese usted si Tampico fuera una ciudad sucia, sin luz y sin mantenimiento a las zonas atractivas y espacios públicos , dejan sin posibilidad de promoción , de eventos , de miradas como punto de encuentro…

Afortunadamente , la Profesora Peraza Guerra no se equivocó , es por ello que Juan José Berrios reiteran fuentes de la opinión pública , como la BANQUETOSKY o “DEDOSCOPIO” , que no fallan para encabeza la lista de los funcionarios más eficaces , sea de paso trabajo nada fácil , pero de grandes realidades lo hecho por Tampico una ciudad de calidad , que da respuesta inmediata a las peticiones de los colonos e iluminación que da tranquilidad , hoy tan necesaria….

En el segundo lugar del “Top Ten” aparecen dos profesionistas que se distinguen por su compromiso y responsabilidad por el servicio público, dedicados al cumplimiento ordenado y trazar rumbos que ayuden al municipio a su solidez y estabilidad …

Definitivamente el Contador Edgar Animas del Ángel ha dado otra dimensión a esta área , que en la pasada administración a pesar de contar con mucho nombre y prestigio fue un desorden , hoy el orden prevalece en el erario y finanzas públicas …

Interpretando la política de austeridad, cumplimiento y crear estrategias financieras para el mejoramiento integral de la situación en que se encontraron con las arcas , endeudadas y sin rumbo … el rescate de recurso , el manejo pulcro del dinero y atender a la ciudadanía , han sido una garantía en el gobierno que proyecta Magda Peraza …

Su labor en una recaudación amigable, cercana y que escucha al ciudadano ha sido su carta de presentación para lograr en tiempos difíciles contar con una buena respuesta en el impuesto predial , recursos prioritarios para el municipio porteño y coadyuvando con una campaña de descuentos y promociones , que ha dado de que hablar ….

Por otra parte, aparece la Lic. Laura Patricia Ramírez Villasana , hija del ideólogo y excelente abogado Ricardo Ramírez Pérez , ha sido parte fundamental en los temas de su competencia, en las negociaciones y mediaciones , o el asesoramiento para darle certeza legal al municipio siempre con discreción , manejando los hilos cortos de la política , con la experiencia que ha acumulado en los últimos 8 años , dejando atrás la imagen chocante que en la pasada administración de Torres Salinas tenía un respetado individuo de protagonismo y pedantería en la Secretaria del Ayuntamiento … la Abogada Laura Patricia Ramírez es su segunda ocasión en que cumple y responde a la Maestra Peraza y lo mejor a los tampiqueños …

De menos a más, la Dama Tampiqueña Elvia Holguera Altamirano se ubica en un tercer lugar , logrando arrancar campañas interesantes en la promoción de la ciudad , generando acciones turísticas que en el pasado se extrañaban , armando sinergias con grupos y líderes , sumando al desarrollo económico y cultura , como una mega secretaria , al utilizar la transversalidad de programas …

De un inicio incierto en las primeras semanas, a acciones específicas , Holguera Altamirano escalo entre los funcionarios de Tampico … Sorprendente…

En Cuarto Lugar aparecen en empate técnico Jorge Manzur Nieto y Carolina Nishimura , el primero por la relevancia de coadyuvar para un realista programa de obra de 139 millones de pesos que pudiera crecer hasta los 300 millones con un golpe de fortuna , y las obras directas desde el primer día de gobierno , mantenimiento a vialidades , infraestructura educativa y el mejoramiento de la atención a tramites en esta dirección de contratistas , constructores y particulares …

Por su parte la Oficial Mayor Nishimura Meguro ha sido discreta, sin robar cámara o poses, cumpliendo su responsabilidad con vigilar al personal , tramitología en el catálogo de proveedores , dándole una mejor atención ante cualquier duda o cuestionamiento … ganándose el respeto de la plantilla laboral y cumpliendo con la responsabilidad encomendada por Magda Peraza … así de fácil.

La candidata a Diputada Local perdedora en la pasada contienda Mónica Zacil Villarreal Anaya , ha demostrado de su visión y capacidad para organizar un área que vino en picada con Torres Salinas , al llegar la hermana de un conocido doctor , hoy con la hija del ex gobernador se siente otro ambiente y se ve el impulso a esta área , que la Maestra Peraza ve con mucho agrado al destinar apoyo para crear puntos de encuentro con el Instituto de la Mujer y el énfasis en promover cursos de capacitación … Se ubica en el Quinto Lugar … según las voces de palacio….

En Sexto Lugar , Onésimo Molina Meza quien perdió fuerza , a pesar de su entusiasmo , gran dinamismo y perfil “amiguero” , goza de mucha jovialidad a un puesto que aterriza las inversiones económicas de la ciudad y la relación con empresarios … Salvo entrega de unas computadoras y promover cursos de la CMIC , se le ha visto agotado y rebasado … aunque falta mucho por delante , es quien puede repuntar más fácil … así de sencillo , por su verticalidad y facilidad de trabajar en equipo

En la recta final del TOP TEN de funcionarios de Tampico, aparece en Séptimo Lugar el Biólogo Marco Antonio Reyes Mar, quien de manera también discreta, pero eficaz ha logrado integrar los conceptos de este olvidado tema en muchos municipios al interés del gobernante en turno y generar programas para la juventud y niñez sobre cambio climático y ecología …

Otro empate en el Octavo Lugar son Isabel Goldaracena Martínez y María de los Ángeles de León Vargas, quienes pasan en ocasiones de manera muy pasiva ante la importancia de sus cargos , siendo sus equipos de trabajo quienes las sacan adelante en el Desarrollo Social y Educación , eso las impulsan a estar en el Top Ten …

Eduardo Morales , titular de Protección Civil está en el Noveno Puesto , gente movida y de dinamismo , dialogo abierto ha inyectado frescura y trabajo a un área tradicionalmente “acartonada” , que quizás debería estar en puestos más arriba , pero lo competido del TOP TEN , por milésimas , lo dejan de escalar hasta un sexto lugar …. De Crecimiento y con Fortaleza este funcionario, ante el responsable equipo que ha conformado en su dirección , no lo pierdan de vista … así de fácil

En el cierre de este Top Ten , aparece la Lic. Martha Patricia Castro, directora de comunicación social, delicado puesto en donde la imagen , relaciones públicas y proyección del gobierno están en juego y en sus manos , por la interlocución con la prensa … Lic. Paty Castro es una periodista y funcionaria de probada responsabilidad, de ideas e innovación, pero debe ser como el treceavo apóstol , no debe verse , pero si sentirse , lo hace con maestría y evitar protagonismo … Su trabajo ha sido de vital ayuda y pieza dorsal …

Ante la austeridad e inicio difícil de la economía municipal, logro sacara adelante un área muy complicada en donde le toca atender a los colegas y directivos, impulsando hacia adelante los retos ante su experiencia se dice que en este oficio no hay tropa , puros generales …

LO LAMENTABLE….

Quienes no aparecen en el TOP TEN se dice, se comenta y se rumora, no es que anden mal o pudieran no estar trabajando adecuadamente, simplemente algunos han pasado de noche o no gozan de la credibilidad absoluta, a pesar de los hechos… otros son tan discretos que se pierden como el humo…

INCIERTOS … Uno de los que ha provocado más enojo entre los tampiqueños es el Delegado de Transito, su trabajo no se siente, no se ve y se pierde, a pesar de ser un hombre militar y “bonachón” en cierta medida… la operación grúa lo hundió… las críticas de la edil América Sandoval no le hicieron daño, pero si lo afectaron para no salir en el TOP TEN… A pesar de que se fue a todo dar con 10 patrullas y radios para la corporación ….

JORGE ALBERTO MENDEZ GUILLEN , Profesionista joven , independientemente de ser hijo de la Diputada Federal , no ha sido mediático , ni buscado poses , metido de lleno en su chamba de adquisiciones y de plano … Ni fu , ni fa … a su rollo ….

EVANGELINA BANDA , es un símil del anterior , llego de bombera a la Contraloria , apagar el fuego que dejo su antecesor en un sentido figurado , quedándose tan fría , que pasa de largo sin atención , es una profesional eficaz , ex funcionaria del SAT ..Cumple nada más… sin más anhelos o valor agregado a su función a propósito de impuestos …

Otro joven que le mete las ganas , pero da la sensación que no le sales las cosas , en un área que se pensaría seria la joya de la corona … RODRIGO AZCARRAGA … eficaz pero Light…

Si existiera un Onceavo en el TOP TEN seria Diana Zamora , empezó a tambor batiente , aunque la cultura ha sido pieza dorsal , buenos espectáculos , buenas acciones , no se le vio nunca la integración de equipo con dos vertientes , la gente de Zamora y la raza del subdirector Armando Vargas Guevara , cada uno por su lado … Pronostican que pronto escalara puestos y regresara al TOP TEN con el Festival del Huapango … no se preocupen …

MARCO ANTONIO CASILLAS Y FERNANDO ESCOBAR… Están fuera del TOP TEN a pesar de aspectos interesantes en sus direcciones y algunos chispazos o ocurrencias en sus dinamos de competencia … Por su parte El Delegado del Norte Casillas Rivera se dice es integrante del grupo de funcionarios que habitan el sótano de la clasificación post “TOP TEN” … Raro … debido a que es una persona bien intencionada , de familias acomodadas y de escuelas de alto nivel …pero hay que decirlo la competencia esta brutal entre los funcionarios municipales ante las acciones que han ejecutado en la interpretación de la política de trabajo de Magdalena Peraza … Trabajo mata carita …diría el Trinitario…

Para todos esta visto DEPORTES, la gran decepción… otros le han tenido que entrar al quite y apoyar la causa…. La Maestra Peraza ha salvado directamente esta área construyendo una cancha , confiando en movidos subdirectores llamese Panchillo Fdz o Miguel Mendoza que operan como Jefes o Directores que dan muchos resultados que el joven ex empleado del Tec de Monterrey , varias veces regañado a conciencia y advertido de que le debe echar ganas por el experimentado promotor deportivo Virgilio Peraza .

Las percepciones humanas no se pueden tapar con un dedo , otros dicen el dinero o embarazo no se pueden ocultar … Adagios que cosas … Lo cierto es que la Alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza lleva un excelente ritmo de trabajo y acciones muy positivas, que dan un balance muy interesante ante la adversidad, cumpliéndole a Tampico … La fórmula cual será ¿¿??? La selección de su equipo… y porque no la depuración en un futuro si es necesario, diría un anciano de esos sabiondos… AJUA… Ni modo de nuevo al dedoscopio a seguirle …

Es todo por hoy, nos leeremos después