LA HUASTECA EN LLAMAS / POR: LUIS ENRIQUE.

Estimado, fino y evadido lector; tal pareciera que el actual Gobierno de la Republica está quedando a deber a todos los mexicanos, díganme si no incrédulos lectores, pero vayamos por partes dijera el célebre, “Jack el Destripador”, por cierto, experto en toda clase de cortes incluidos los de energía eléctrica, en primer lugar, ya van 23 años del magnicidio perpetrado en contra del Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, en aquel entonces, Candidato Presidencial Priista, y es hora de que Administraciones van y han venido, y aun no se ha podido o querido aclarar tamaño atentado, que si hay una persona cumpliendo una condena carcelaria por ello, cierto, pero de ahí a ser el autor material e intelectual del citado homicidio, existe una gran distancia pues nunca lo confeso abiertamente, porque tal pareciera que en lugar de purgar una pena corporal, está desempeñando una comisión y cobrando por ello, ¿Qué pasara? Y es que causa extrañeza que ni los Gobiernos tricolores, tampoco el del cambio, ni mucho menos el del empleo, hicieron algo para brindarle al pueblo mexicano una amplia satisfacción aclarando completamente lo anterior, pero no, el citado asunto se lo fueron pasando unos a otros como si fuera una especie de mano cadena, evitando el escandalo o a lastimar intereses de alguna índole, rehuyendo su obligación constitucional y practicando la política del avestruz, es decir, esconder la cabeza ante los problemas, sin importarles el sentir de los familiares y amigos del malogrado abanderado, permitiendo además que las figuras de la impunidad, corrupción y el cinismo, se volvieran emblemáticas en la historia reciente de nuestro país, vaya agravio, el señor Presidente Enrique Peña Nieto, en algunos de sus discursos, acostumbra comparar su gestión con la de sus antecesores, y según su decir, la suya es mejor que las anteriores, pudiera ser, pero con estos pendientes, se empaña y empequeñece su afirmación, la verdad, resulta inverosímil el pensar siquiera que una sola persona ideo, planeo, se acercó y ejecuto el atentado sin ayuda de nadie ni financiamiento alguno, y peor aún, sin tener ningún problema personal con el Candidato, ¿entonces? lo cierto es que la verdad continua sin aparecer y los verdaderos Colosistas ahí están sin parpadeo alguno esperando la anhelada Justicia, con estas omisiones dolosas e incomprensibles, ¿de verdad aún se piensa que la Izquierda partidista no ganaría la Presidencia de la Republica? Porque según hoy se palpa en las calles un descontento popular que poco a poco avanza y corre de boca en boca como una bola de nieve que arrastra todo y a casi todos a su paso hasta decir basta, basta ya. Ojala en el rumbo de México se diera un brusco viraje de timón y se buscara el aclarar de una vez por todas los magnicidios ocurridos en el pasado reciente, como el que estamos comentando, también el de José Francisco Ruiz Massieu y el del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, privilegiando el no ocultar nada a las generaciones actuales y venideras, saldando así un compromiso con la sociedad que tanto demanda que se cumpla con el deber adquirido. Que así sea. AMEN.

Y ya entrados en daños, estamos en el “Mes de la Mujer”, conmemorado en casi todo el mundo, con marchas y plantones exigiendo con justicia respeto a sus derechos y no más violencia contra Ellas, incluso el Primer Mandatario encabezo sendos festejos alusivos acompañado de su Señora Esposa, expresando que en nuestro país se respeta a las mujeres, dando a entender que no se les debe de tocar ni con el pétalo de una rosa, buen detalle, aunque dicen que el buen Juez, por su casa empieza, esto viene a colación por la siguiente pregunta que se hace mucha gente en el sentido de ¿Qué ocurre con el caso de la Profesora Elba Esther Gordillo Morales? Pues no obstante su condición femenina, su delicado estado de salud y avanzada edad, las Autoridades del ramo continúan ensañándose con su persona pues han pasado los años y aún sigue privada de su libertad a pesar de lo endeble de las acusaciones que pesan en su contra, negándole incluso la prisión domiciliaria a la que tiene derecho, por cierto, a la también ex dirigente magisterial ningún maestro agremiado la ha denunciado por supuestos malos manejos, sino que lo hizo en su nombre el Estado, mismo que también le finco la querella por enriquecimiento ilícito, sin precisarse con firmeza el cuerpo del delito cometido, como que se observa una mano negra que mece la cuna con olor a cúpula del poder, ¿Qué les haría? ¿A quién o a quienes se las debe? Porque hay que admirarle que está aguantando vara sin hablar todo lo que sabe y que pudiera cimbrar al país, imagínese usted carísimo lector, ¿Cuántos acuerdos cupulares sostuvo con quienes nos han Gobernado a través de los tiempos? ¿Cuántas historias debe de contarle al pueblo mexicano? ¿Y a los que apoyo, enriqueció y encumbro políticamente? ¿Dónde están? Muchas preguntas, faltan y urgen las respuestas. Pero si se dice que Pedro negó a Jesucristo, entonces, que pudiera esperar la referida docente de un grupo de simples mortales malagradecidos, copias baratas de Judas en Cuaresma, a los que hoy todavía les tintinean las 30 monedas en la bolsa, esperamos que deje de ser un preso político, y que muy pronto las cosas se ajusten al pleno derecho, con un irrestricto respeto a su condición de una dama que fue muy valiosa en su tiempo para lograr la estabilidad en su sector. Y además, recordarles a unos y a otros pocos, que en la vida política de México se asegura por experiencia que, “los carniceros de hoy, serán las vacas de mañana”. Padre nuestro que estas en los cielos.

En nuestra muy gustada sección, NO SOPORTO:

A los que se están ensañando con la Maestra Elba Esther Gordillo Morales, sin importarles su condición de mujer y trayectoria política al servicio de un sistema.

A quienes se niegan a informar la realidad del magnicidio efectuado en contra del malogrado Candidato Presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Al personal y Gerencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Tampico, Tamaulipas. Quienes tienen a la ciudadanía sin suministro de agua en sus hogares.

A los “todólogos” en el servicio público Municipal, Estatal y Federal.

A MÍ.

En San Luis Potosí, histórico lugar donde aseguran que se encuentra un Rio Verde; En la Joya de las Huastecas, Tamazunchale, resulta que se anuncia con bombo y platillo, la “Feria Nacional del Huapango Huasteco”, del 8 al 16 de abril, majestuoso evento que se realiza año con año para la conservación de nuestras tradiciones en beneficio de las generaciones actuales y venideras, pero resulta que los organizadores están considerando en primer lugar al parecer el espectáculo, ello, en el teatro del pueblo, espacio popular donde acude público de todas las edades previo pago de entrada a la feria, y donde harán su presentación artistas nacionales e internacionales, al parecer estos últimos de origen chileno, vaya, vaya, ¿y lo regional? Bien, gracias, porque de los 9 días de festejos, solo uno será dedicado al Campeonato Nacional del principal motivo de la realización de dicha fiesta, es decir, una Huapangueada casi sin Huapangos, ¿entonces? ojala las Autoridades de los tres niveles de Gobierno en la Entidad, no permitan que se comercialicen tanto los festejos tradicionales, así como que se privilegien la educación y la preservación de nuestras raíces históricas. Que así sea.

En Tamaulipas, Estado hábitat de las aves canoras llamadas Correcaminos; Continúan practicando la política del avestruz en la Secretaria de Educación que aun Jefatura en la Entidad Héctor Escobar Salazar, a quien al parecer le está quedando muy grande el cargo que ostenta, defraudando al mismo tiempo la confianza conferida por el Señor Gobernador , su marcada inexperiencia en el ramo salta a la vista y decepciona a más de uno, ¿Cuál será su gracia o compromiso adquirido con El, como para otorgarle un puesto de tanta responsabilidad? Y es que no se le ve por ningún lado capacidad política y de resolución alguna, empañando con ello el enorme esfuerzo diario que realiza el Mandatario Estatal en beneficio de sus gobernados, este comentario viene a colación por el hecho de que ya cumplió cinco meses suspendido en sus labores el trabajador de intendencia de la Secundaria General número cinco “Isauro Alfaro Otero” en Ciudad Madero, ello, sin percibir salario ni recibir servicio médico ni El, así como tampoco su esposa y el hijo de ambos, esto, en un claro abuso de autoridad, no obstante de sendos oficios presentados en su oportunidad por el afectado en la Oficina del Titular del Ejecutivo, y también en la del Secretario del Ramo, sin obtener hasta la fecha respuesta alguna a su clamor y suplica, ¿Qué pasara, por qué tanta saña en contra de este padre de familia y miembro de la burocracia tamaulipeca? el referido empleado se llama Manuel Ezequiel Gallegos Pérez, conocido ya porque su caso se ha ventilado y difundido ampliamente en los medios de comunicación regionales y estatales, por eso extraña y mucho el ominoso silencio que se guarda hasta hoy como si su asunto fuese secreto de Estado, en consecuencia, ante la desesperación por la caótica y crítica situación económica que confrontan actualmente El y los suyos derivado de lo antes descrito, su familia, amigos, vecinos, compañeros, dirigentes de Organizaciones no gubernamentales y los que se sumen, pues la convocatoria está abierta, habrán de acompañarlo a la capital, Cuidad Victoria, donde ha decidido, junto a su cónyuge, iniciar una huelga de hambre en la entrada de la oficina del Titular de la citada Secretaria de Educación, hasta que se atienda y resuelva su situación, o sea, que se le reinstale en su trabajo, y además se le paguen los salarios retenidos injustamente, porque ya basta de ser rehén de personas faltos de ética que incumplen con su deber legal, pero que si cobran puntualmente sus más que decorosas quincenas, dinero por cierto, del pueblo tamaulipeco. Así que el escandalo está a la vuelta de la esquina, porque dicen que el que avisa no traiciona, y el anuncio ya está, solo falta esperar. Veremos, dijera el invidente.

Patético resulta el observar a niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad acarreando agua en cubetas en filas interminables en las colonias donde el suministro del vital líquido en forma y manera criminal se encuentra suspendido indefinidamente por la comisión municipal de agua potable y alcantarillado. Ello, en los Municipios de Tampico, Cd. Madero y Altamira. Y en pleno siglo XXI, entre la población existe rabia y coraje por esta situación propiciada por gente inexperta e incompetente que llego al cargo por obra y gracia del espíritu santo personificado en madrinas y padrinos, y no por capacidad y experiencia. Urgen pues renuncias y despidos. “El torito es inocente”, dijera don Armando Soto la Marina, “el chicote”.

En Veracruz, bello puerto donde las noches son tibias y calladas; vaya sorpresa y asombro causo en la víspera, el anuncio en medios de comunicación, del nuevo nombramiento de la ex Alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, quien actualmente ocupa el cargo de Delegada Federal de la PROFECO, premio de consolación que le dieron después de la estrepitosa derrota que sufrió como Candidata priista a la Diputación Federal el año antepasado, y ahora aseguran que es la nueva Titular del ISSSTE en la Entidad, o sea brinca de una oficina a otra sin experiencia alguna en el ramo, pues no es lo mismo los precios y las clausuras, a un tema tan delicado como lo es la salud, ¿Qué pasaría?, ¿a poco no existen más profesionistas calificados y hasta con excelencia académica en esa área en la también llamada “Atenas veracruzana” como para ocupar ese puesto? Creemos que sí, bueno, ¿y los colegios de médicos, porque no protestan? ¿Y los sindicatos de la burocracia dónde están? La verdad, no pensábamos que el Gobierno de la Republica actuara así tan a la ligera en la designación de Funcionarios, como si no hubiera más mexicanos con derecho a servir a su país, ahora que si su nombramiento lleva implícito el operar políticamente para la causa tricolor en las próximas elecciones municipales del cuatro de junio, esa ya sería otra historia cuyo futuro se torna incierto, pues hoy en día desempeñar esas tareas tiene su grado de dificultad y enorme riesgo, sino, al tiempo. Pero cabe señalar que muy flaco favor le hacen al Presidente Enrique Peña Nieto, ello, al realizar sus colaboradores este tipo de acciones que riñen con lo que El pregona en el sentido de que no hay mexicanos de primera ni de segunda, pero lo aquí señalado dice lo contrario. Porque de por sí, el priismo en todo el país está a la baja, casi en tercer lugar en las preferencias electorales, y con estas cosas, pareciera que pretenden decirle al pueblo, “sálvese quien pueda, los niños, las mujeres y los políticos primero.” ¡Lastima Margarito! SALUD.