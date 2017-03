LA HUASTECA EN LLAMAS / POR: LUIS ENRIQUE.

Estimado, fino y expropiador lector; “Irresponsables son todos aquellos que critican a PEMEX y al Gobierno de la Republica,” aventurada e imprudente expresión del señor Presidente Enrique Peña Nieto, ello, durante el discurso de Aniversario de la Expropiación Petrolera el pasado 18 del presente mes, la verdad, para empezar, una cosa es celebrar y otra conmemorar, porque motivo de celebración no lo hay, ya que la realidad nos muestra hoy en día una Paraestatal en quiebra casi total, con despidos masivos de trabajadores y liquidaciones a cuenta gotas, siendo que es recurso de todos los mexicanos, ahora, causó extrañeza por qué no fustigo públicamente a quienes condujeron al desastre financiero a una Empresa dizque propiedad de todos los mexicanos, además con tanta historia tras de sí, ¿Cuántos países del mundo quisieran poseer una riqueza natural de petróleo en su geografía? Y aquí la tenemos pero no la hemos disfrutado sus verdaderos dueños, sino unos cuantos descendientes de la raza de bronce con estigma roedor, porque como que la historia de la citada compañía para la actual Administración Federal comenzó el pasado primero de diciembre del año 2012 y no antes, ¿Qué pasara? Ya que con el cuento de las multicitadas Reformas Estructurales, las cuales hasta hoy no muestran beneficio alguno, y peor aún, no se escarba en el pasado como si fuera un tema tabú para todos, pues el clamor es ya generalizado, esto, en el sentido de continuar protegiendo a los Dirigentes del Sindicato Petrolero como Carlos Romero Deschamps, por cierto de origen Tampiqueño, nativo del famoso barrio “el golfo”, cuna de grandes deportistas, algunos de corte Internacional como el basquetbolista Manuel Raga quien milito en Italia, pero volviendo al tema que nos ocupa, también se encubre a los anteriores Directores Generales de PEMEX, a la mayoría de los cuales extraña o claramente les cambio la vida, alcanzando una bonanza económica que nunca soñaron en su patética y a la vez modesta existencia, y es que dicen en la huasteca que, “sacristán que vende cera y no tiene cerería, ¿de dónde la saca?, pues de la sacristía,” o mejor dicho, “el que al altar sirve, del altar se sirve”, y esto viene a colación por las enormes e insultantes fortunas amasadas al amparo del poder sindicalista y oficial, porque es ingenuo el siquiera suponer que los ex Titulares de la referida Descentralizada y los “Lideres Sindicales”, se hayan ido solos en la toma de decisiones y todo lo que se moviera si tenían superiores, y al parecer todos salieron ganando pues han vivido muy felices como en los cuentos de hadas, gracias a la gesta Revolucionaria, según ellos. Es necesario que al pueblo mexicano se le brinde una amplia explicación acompañada de su respectivo informe, de preferencia desde que se expropio el mencionado crudo nacional aunque hayan pasado tantos años, porque se supone que existe documentación comprobable de los manejos económicos de la Dependencia en los archivos correspondientes, así como también datos informativos de la situación financiera de quienes han estado al frente de la referida Empresa a través de los tiempos, ya que no es posible que unos ganen y otros no ganemos nada, y solo veamos el dinero transitar, cual si fuésemos árbitros de tenis, solo observando pasar la bola, y eso no se vale, aquí las cuentas claras y el chocolate espeso, dijera el consejo de ancianos, además, una explicación diáfana y transparente sobre el estado desastroso de las Refinerías Petroleras del País, y que los culpables de ello sean llamados a cuentas para que respondan por los daños causados a los bienes de la Patria, y es que alguien o algunos tienen que responder, no nos vayan a salir con que lo caído, caído, cabe recordar que cierto Primer Mandatario en su momento expreso que tendríamos que prepararnos para administrar la abundancia, y en ese entonces ni se soñaba siquiera con Reforma alguna, y miren con lo que nos salen hoy en día, cuando sin decir agua va, se vulnera nuestra soberanía pues se permite y comparte con empresas extranjeras la búsqueda y explotación de “nuestro petróleo” en territorio y aguas nacionales, habrase visto, dijera el invidente; resulta prioritario pues, que se nos dé a conocer el terreno que estamos pisando, las investigaciones respectivas, los resultados de las mismas, y el dinero recuperado derivado de lo mismo, de otra manera, no se justifica el que a la ciudadanía se le satanice en voz del Titular del Ejecutivo Federal, por hacer uso y ejercicio de la libertad de expresión plasmada por los constituyentes en nuestra Carta Magna, y si no desean críticas, pues entonces busquen no dar motivo alguno, porque vox populi, vox Dei, o sea, voz del pueblo, voz de Dios, y tengan siempre en mente, que el que se mete al lodo, por fuerza sale enlodado. Y además, que se procure de manera óptima que en México, todos seamos mexicanos de primera clase, y no de segunda ni mucho menos de tercera, solo así se respiraría un clima y ambiente de libertad, máxime si la elección Presidencial está casi a la vuelta de la esquina, y hoy las facturas políticas se cotizan en Euros, dicen. En fin, cosas veredes, mío cid.

Y se salieron con la suya los Árbitros de la primera división del Futbol Nacional, ello, al conseguir que se retractara en su sentencia la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de ese popular deporte, y castigara inmisericorde a los ya sancionados, aumentándoles a un año la suspensión como pena por sus negativas acciones al calor de esta viril actividad, la verdad quedo en entre dicho el principio de autoridad en esto, porque no es posible que un grupúsculo minoritario tenga en un puño a unas Autoridades deportivas y a los clubes que conforman la referida liga del balompié, porque los jugadores castigados tienen como medio de vida la práctica profesional de este deporte y con ello mantienen a los suyos, y doce meses sin empleo acaban con cualquier economía familiar, mientras los nazarenos navegan en zona de confort percibiendo sueldos exorbitantes superiores a su valor personal, y que por tibieza, miedo y tolerancia de unos mediocres Dirigentes, a varias familias les fue quitado el pan de la boca y estarán muy pronto sin casa, comida y sustento, solo por la villana acción y prepotencia de unos cuantos que se sienten una “casta divina” en pleno siglo XXI, porque bien dicen que, “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”, ya que en los tiempos en los que había un orden Gubernamental en nuestra patria, hubieran despedido inmediatamente o antes, a estos señores del silbato y contratar a otros, como debiera ser, pero como estamos en el país de las maravillas, todo mundo hace lo que quiere; hacemos votos porque la Comisión Nacional del Deporte actué como debiera, y contrate suplentes para estos inconformes, para que en lo futuro no se afecten ni el espectáculo, ni mucho menos a la noble afición, y que los millonarios daños causados los cubran como puedan los también llamados, “hombres de negro”, solo así la población pudiera confiar en el Gobierno de la Republica, de otra manera la duda continuara. Sino, al tiempo.

En nuestra muy gustada sección, NO SOPORTO:

A Los Directivos de la Federación Mexicana de Futbol, por tibios, medrosos y faltos de Autoridad.

A los Árbitros de la Primera División del Balompié Mexicano, por sentirse el último vaso de agua en el desierto.

Al Gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Tampico, Tamaulipas. Adolfo Cabal Ruiz, por su marcada incompetencia en el cargo.

A los que aprovechando la efervescencia política en el Estado de Veracruz, se meten a brujos, sin conocer las yerbas.

A MÍ.

En Tamaulipas, Estado cuna y asiento del emblemático Cerro del Bernal; Los Alcaldes Panistas de la geografía Tamaulipeca están realizando con solvencia su labor política y publica, realizando hermanamientos entre ciudades importantes de la Entidad, ello, en todos los rubros con una visión futurista acorde a los tiempos modernos, prueba palpable, los Presidentes Municipales de Ciudad Madero y Nuevo Laredo, quienes en la víspera firmaron una serie de convenios de cooperación mutua en beneficio de sus conciudadanos, fortaleciendo con ello la Administración de su correligionario, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es decir, el PAN está cumpliendo, ¿y el PRI? Bien, gracias, Porque cabe recordar que en la pasada elección federal intermedia el tricolor arraso en todos distritos electorales, llevándose carro completo modelo 2015, pero ahora después de la dolorosa y apabullante derrota en la elección del año pasado donde le dieron hasta con la cubeta, no se sabe nada del priismo en tierras cuerudas, pareciera que a la Dirigencia Nacional de ese Instituto Político no le interesa por el momento la situación de la militancia en el Estado, ¿Qué pasara? Se observa que los que han permanecido firmes, hoy se ven desbalagados y sin rumbo fijo o brújula alguna, mucho menos con liderazgo que convoque y atraiga a las bases, al parecer los ex Gobernadores, el Senador Manuel Cavazos Lerma, y los actuales Legisladores Federales y Locales Tamaulipecos, emanados del Revolucionario Institucional, o cambiaron de partido, o se van a retirar de la política, pues continúan en su zona de confort, olvidándose de quienes con su voto los llevaron al lugar que hoy ocupan, y del partido que los abandero, A la otra, dijera el señor de los aros en las ferias.

Un prietito en el arroz dentro del Gobierno Estatal de filiación Panista, son los Funcionarios sin experiencia colocados en puestos delicados y que requieren pleno conocimiento del área que les ha sido asignada, tal vez sea la ausencia dentro de la militancia, de personas competentes y calificadas para desempeñar con solvencia alguna responsabilidad pública otorgada, y por eso se recurre a improvisados, imberbes y bisoños en la vida política de Tamaulipas, tal es el caso del Ingeniero Adolfo Cabal Ruiz, flamante Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en la zona conurbada, ubicada en Tampico, Tamaulipas. De quien no sabemos sus antecedentes como servidor público de primer nivel, y que al parecer desconoce el manejo de la Dependencia a su cargo, pues este fin de semana dejo sin agua a varias colonias de la jurisdicción, y en pleno inicio de la primavera, con temperaturas de más de 30 grados centígrados a la sombra, ¡qué bárbaro! Según se afirma, avisaron a la población a través de medios impresos y digitales sobre la suspensión del servicio, pero ya van cuatro días y el abasto aún no se normaliza totalmente, a parte, ¿Qué garantía representa lo publicado en prevención? ¿Y los que por su precaria situación económica no tienen acceso a periódicos y portales de internet? ¿Y quienes no saben leer? Hubiera sido más fácil y efectivo, recurrir a la manera tradicional de avisar por medio de perifoneo en las calles de cada colonia, tal y como lo realizan la Secretaria de Salud y los Ayuntamientos, cuando llevan a cabo jornadas medico asistenciales, limpieza, fumigación y descacharrizacion, y toda la población se entera, incluidos niños y personas vulnerables, y ahora este sacrosanto señor pretende imponer métodos dizque modernos pero de escasa eficiencia, pues mucha gente se quedó esperando el aviso como siempre se había hecho, ahora, lo grave de este hecho versa en el sentido de que en los hogares afectados, habitan familias con bebes y ancianos con enfermedades crónico degenerativas, y al escasear el vital líquido para aseo corporal, lavado de ropa personal y de cama, así como agua para el servicio sanitario, esto podría desencadenar una serie de epidemias de funestas consecuencias por la mala planeación de dicha oficina, ya que si se realiza alguna reparación a las tuberías, esta pudiera hacerse en horario nocturno y así no causar molestias, porque resulta criminal el desabasto con los intensos calores que azotan a la región, y que en caso de ocurrir alguno o varios decesos por esta causa, entonces se podría denunciar al Funcionario en comento y sus colaboradores, por crímenes de lesa humanidad ante organismos internacionales, ello, con el consiguiente costo político y social. S.O.S. a quien corresponda, porque aún no es Semana Santa, y ya padecemos un calvario peor al que sufrió Jesús cuando fue crucificado. AMEN.

En Veracruz, paradisiaco lugar donde dicen y aseguran que las noches de luna en Xalapa, hoy quitan el sueño a más de uno y otros pocos; Esta columna se solidariza con la familia y amigos cercanos del compañero periodista cordobés, don Ricardo Monlui Cabrera, destacado columnista y Director de un medio de comunicación en la zona centro del Estado de Veracruz, acaecido el pasado domingo 19 del presente mes de marzo, víctima de la ola de violencia que hoy azota y flagela a la Entidad jarocha. Hacemos votos porque este lamentable hecho no sea una estadística más, y el culpable o culpables paguen por ello, y que la impunidad, corrupción y el cinismo, dejen ya de navegar en los mares veracruzanos. Que así sea. Padre nuestro que estas en los cielos.

Bueno, como que ya sería saludable el que se contemplaran obras públicas estatales para esta olvidada región norte de la Entidad, pues hasta la fecha solo leemos en los medios que se aprobaron reconstrucciones y edificaciones de vías vehiculares en el centro y sur, ¿y nosotros? Porque Tuxpan recibió inversión federal por su cercanía con la Capital de la Republica, ¿acaso “el puente prieto”, en el Municipio de Pueblo Viejo, y el “José López Portillo, en Álamo, ambos de carácter Estatal, no generan ganancias? Porque de ser así, habrá que endosarlos a los respectivos Municipios y que ellos le den el correspondiente mantenimiento a los tramos carreteros de la zona, pues negocio que no deje, es mucho más rentable dejarlo. Dijera un comerciante Judío. Y ya de paso, que se nos informe el nombre o nombres de los verdaderos propietarios de las Empresas que los operan, y como obtuvieron la concesión si no les costó un solo peso su construcción, es decir, encontraron la mesa servida a costillas del dinero de todos los veracruzanos, eso y el posible actuar corrupto de algún Funcionario del Gobierno del Estado. Es una información que en su momento se le solicito públicamente a la entonces Diputada Local por el Distrito de Panuco y Presidenta del Congreso, Octavia Ortega Arteaga, pero extrañamente adopto la política del avestruz y se negó a responder, ¿Por qué seria? ¡Averígüelo Vargas!

En Pueblo Viejo, con más pena que gloria transcurre la modesta Administración del Alcalde perredista Manuel Cuan Delgado, como que el cuatrienio le quedo algo grande pues se le fue en puro planear sin resultados concretos que rescatar, vaya pena, porque se esperaba mucho de él al ser Ingeniero constructor, se escuchan varias voces inconformes en las congregaciones Anáhuac, Primero de Mayo, Mata Redonda, por citar algunas, y en colonias como el Mango, donde la obra pública brillo por su ausencia, y la poca que hubo, resulto deficiente, además, los pasos de Lanchas en la Margen derecha del Rio Panuco, del lado veracruzano, en lugar de brindar un óptimo servicio, dan lastima, ¿Qué le pasaría? a lo mejor la política no es lo suyo, y su futuro inmediato seria como empresario de la construcción. ¡Lástima Margarito!

En Nuestra ya exigida sección, “Los Pasitos del Patón”, Llama poderosamente la atención, el hecho de que algunos personajes, la gran mayoría aprendices de político, esto, en todos los distritos electorales de la geografía veracruzana, aprovechan la efervescencia que se vive al interior de algunos Partidos de los llamados “pequeños”, y que solo buscan subsistir y no perder el registro, ello, por la jugosa prerrogativa que reciben sus Dirigentes, pues bien, a quienes nos referimos, se ofrecen o buscan ser Candidatos al cargo que sea, Alcalde , Diputado local o Federal, el chiste es el recibir algún apoyo económico para supuestos gastos de campaña, pero la realidad es el medio solucionar algunas necesidades de tipo personal o familiar, el ganar o perder pasa a segundo o tercer término, y eso ocurre cada temporada de elecciones, y al final de cada jornada electoral, justifican su anunciada derrota afirmando, “es que no me enviaron suficiente dinero y por eso perdí” o “en Xalapa no me apoyaron con propaganda suficiente y por eso me ganaron.” Y peor aún, “no me mandaron nada de la Capital del Estado y me quedaron mal, así no se puede,” ese es el cantar de casi todos, ah, me faltaba otro, “no me vuelvo a meter en esto, pierdo mucho tiempo y dinero,” y en la siguiente elección ahí aparecen en primera fila cual genio de la lámpara maravillosa. Lamentablemente este tipo de personas son un mal necesario, pues existen institutos políticos que no poseen militancia y estos les caen como anillo al dedo, así es que debemos aprender a convivir con ellos. ¡Viva la Democracia! SALUD.