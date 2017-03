NOTIJAIBOLANDIA IINFORMA / Por Filo Tam

Llegó la primavera con el Nuevo Modelo Educativo y las escuelas de básico se dan con fruición al festival de flores y mariposas. En la mayoría de los planteles reciben con alegría y regocijo la nueva estación y se preparan a cruzar el puente de aquí hasta el martes. En tanto en mercados financieros impacta la noticia del aumento a la tasa de interés que hizo la Fed de Usa de 0.75 a 1.0. Ups. Un catarrito para México. Dardo Ayotzinapo da de lleno en la prepre campaña del peje y lo pone en tres y dos aunque él se toma selfies en medio de la nieve de Niuyor.Orale. En el. Choque nuestro de cada día un auto corsa le da un tope a un motociclista que iba a chambear allá por la jota Mendez con Cuba en Maderomar con saldo de un traqueteado y una trocka Ford Explorer le dio un llegue por Detroit a un Chevrolet gris acá por ayuntamiento con Oaxaca con saldo de dos valedores poniéndose de a Cuervo. En tanto incansable maestra Magda echa a andar campaña del ” Sin Popote ” para recomendar a los restaurantes y ciudadanos que dejen de usar estos peligrosos artefactos que dañan la ecología. Good Good. Los Teen Tops y quiquito Guzman están felices. Por su parte madero se une a los programas Municipio Saludable de la Secre Salud del Estado y Superalcalde Andrés Zorrilla hermana la ubre petrolera con Nuevo Laredo. De polo a polo. Y en el mundillo artístico ahora resulta que el pelochas Patrick Stewart le pegaba duro a la yerbabuena como medicamento contra la artritis porque sólo se la untaba. Pásala pa andar iguales bato! Y la aún bella Thalia sube a redes fotos casi en cueroles luciendo su palmito. Oh my God! Lo que hay que ver. En un día como hoy pero de 1776 al no resistir el asedio de lo patriotas los británicos dejan Boston y George Washington se declara ganador con lo que se da la Independencia de Usa y en 1861 en Turin Italia Víctor Manuel ll es declarado Rey con lo que unifica los Estados Italianos. Y en un día como hoy también pero de 1901 en la Galería Bernheim de París es inaugurada con gran éxito la primera exposición de obras del finado pintor Vincent Van Gogh quien no logró vender un solo cuadro en vida y en 1919 nace el gran crooner de América Nat King Cole y en 1945 la cantante carioca Elis Regina y en 1976 muere el gran cineasta italiano Luchino Visconti a quien debemos obras memorables como el Gatopardo y Rocco y sus Hermanos y quien una vez dijo ” Creo que no se puede ser hombre y mucho menos artista sin tener una convicción y una conciencia politica” y el refranero jaibo dijo ” La mejor posición política en México para ayudar al pueblo es ser del centro a la derecha tirandole a la izquierda por donde el viento mande ” Ups…

17/03/2017

