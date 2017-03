LA HUASTECA EN LLAMAS / POR: LUIS ENRIQUE

Estimado, fino y retador lector; “no me rajo”, frase que acuño en la víspera, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, don Miguel Ángel Mancera, vaya expresión ordinaria, la verdad, teníamos en otro concepto al Gobernante de la Capital de la Republica, según lo hizo refiriéndose al cuestionamiento de los medios de comunicación sobre sus aspiraciones Presidenciales, bueno, ¿Qué curandero, brujo, chaman o vidente, lo engaño sobre sus reales posibilidades? Porque fuera de la Metrópoli no lo conoce nadie, ¿entonces? además su Partido el PRD, todo indica que iría en alianza con el PAN, ello, al igual que en Veracruz y la Entidad Mexiquense, por lo que sus manifestaciones públicas no pasan de ser simples sueños guajiros, y es que el licenciado Mancera, no posee una sólida y brillante carrera política, pues su modesta trayectoria se reduce solo a dos cargos públicos, Procurador y el puesto actual, y en ambos tuvo siempre la mesa servida, así que no le quedan actitudes retadoras dignas de mejores derroteros, ahora que actualmente, el también llamado Partido del Sol Azteca está a la baja y en franca decadencia, porque casi toda su militancia emigro a MORENA, y muy pocos se quedaron a cuidar la Aldea como si fueran los últimos mohicanos, en pocas palabras, se observa que don Miguel pretende jugar con gallo muerto y sorprender con el petate del difunto a más de uno como si fuera el ánima de Sayula, esto, en lugar de ponerse a trabajar en serio por la antigua Tenochtitlan que muchas carencias tiene hoy en día y que requieren de su total y absoluta atención, y una vez concluida su gestión, retirarse a la vida privada, ya que se demostró que la política no es lo suyo, y a lo mejor como profesional del derecho pudiera encontrar en que ocuparse y no preocuparse, además, tiene dos hándicaps en su contra, una, es su estado de salud, ya que hace tiempo, no mucho, requirió de una intervención quirúrgica muy delicada y no ha informado su evolución y posterior sanación total si es que se dio, y la otra, es su extraña condición de solterón empedernido, ya que si no ha puesto orden en su vida privada, menos lo hará en el País entero. Si no, al tiempo.

La verdad, ya no gana uno para vergüenzas en nuestro país, ello, debido a la reciente suspensión de labores en forma intempestiva de los Árbitros que militan en el Futbol Mexicano, quienes sin decir agua va, decidieron de manera unilateral no pitar los partidos programados con antelación, como si los únicos silbatos fuesen los de ellos, sin albur, y según sus voceros, la protesta es porque la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana del Balompié, no castigo con dureza a varios jugadores que con sus violentas acciones infringieron el reglamento respectivo, bueno, ¿y ellos en calidad de qué?, pregunto, se atreven a cuestionar la sentencia emitida por un cuerpo colegiado erigido en autoridad privilegiando el espectáculo, mismo que genera millonarias ganancias de las cuales sale para pagarles su elevado salario, por lo que no se concibe que golpeen con su actitud la gallina de los huevos de oro, misma que les da para vivir en zona de confort, solo por emular la locomotora de un ferrocarril, ahora bien, ¿tendrán alguna idea de las enormes pérdidas económicas sufridas por los equipos y las televisoras? Ya que los también llamados “hombres de negro”, deberán de responder por todo ello, porque como que ya estuvo bueno de que un grupúsculo minoritario y reducido pretenda tener en un puño a toda la afición de ese deporte, y además, mantener de rehenes a las Directivas de las Instituciones deportivas profesionales de esa popular disciplina, no, no puede ser posible, sin duda que por lo sorpresivo de la acción, la Federación no tuvo tiempo de maniobrar, pues de haberlo advertido unos días antes, hubiera solicitado a sus pares de la CONCACAF él envió de nazarenos con gafete Internacional para suplir a los inconformes y no suspender el torneo, pero si, la Denuncia y respectiva Demanda por daños y perjuicios deberá presentarse a la de ya, o antes si es posible, ello, para sentar un precedente, y que de aquí en adelante, ningún hijo de vecino pretenda chantajear a las Autoridades deportivas para que le cumplan sus caprichos, y, a la vez, se den cuenta de que son importantes mas no indispensables; y como colofón, que tomen en cuenta los referidos huelguistas, que cuando se han equivocado con aberrantes decisiones arbitrales perjudicando a los equipos contendientes, los Dirigentes no los han multado ni despedido, pese a que ni disculpas ofrecen, argumentando que su actuar es inapelable cual si fueran Ministros de la Corte. Pero eso, se acabó, dijera el Cocinero. En fin, cosas veredes, mío cid.

Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque con sus declaraciones carentes de sustento anda alborotando el gallinero de la política.

A los Árbitros de la Primera división profesional del Futbol Mexicano, por abusivos.

A los Ediles timoratos que no se atreven a denunciar a sus antecesores por posibles actos de corrupción.

A los Maestros que cobran por aprobar a sus alumnos en la materia que imparten.

En San Luis Potosí, lugar de cascadas y arroyos; en la Puerta grande de las Huastecas, Ciudad Valles, se preparan ya para la temporada de estiaje, misma que pronostican será bastante severa, por lo que los mantos acuíferos no serán suficientes para paliar la situación, y según las autoridades del ramo, se dará prioridad al consumo humano, y posteriormente a la ganadería y a la agricultura, además, el Congreso Local está solicitando al Gobierno del Estado, la creación de un fondo económico para ayudar a los ganaderos en casos de emergencia derivados de la fuerte sequía que aseguran será de pronóstico reservado, que bien se observa el trabajar juntos Pueblo y Gobierno por un fin común, el beneficio de todos. Ojala pronto cunda este noble gesto. A México le iría muy bien.

En Tamaulipas, Entidad donde existe un Rio Bravo; marcada tibieza se observa y se palpa en las Autoridades Municipales de Tampico que encabeza la Profesora Magdalena Peraza Guerra, ello, respecto a la presentación de sendas denuncias contra el ex Alcalde priista Gustavo Torres Salinas y su ex Tesorero Gerardo Gómez Ibarra, por su presunta participación en delitos del orden de Peculado y otros más en perjuicio de los tampiqueños, ya que hasta la fecha no han podido solventar un cuantioso faltante de dinero público, mismo que al parecer fue malversado por los citados ex servidores públicos, tampoco se ha dicho nada referente a lo que ha ocurrido con los Regidores que recibieron prestamos de dinero del pueblo y no lo habían regresado, y aun cuando lo hubieran hecho, el delito correspondiente ya se cometió y solo falta castigarlo conforme a derecho. ¿Qué pasara? Que se sepa, no hay compromiso político entre la Maestra Magda y don Gustavo y su gente, pues son militantes de partidos diferentes, ya que la referida Alcaldesa milita en el partido Verde, y el ex Munícipe es del Tricolor, ¿entonces, que falta? Si bien es cierto en la pasada elección fueron en coalición ambos institutos políticos, al igual que con el partido Nueva Alianza, si, juntos, pero no revueltos, máxime que ahora son la oposición en el Estado. Aquí como que ha faltado voluntad política para actuar, porque no es posible que el Presidente Municipal de Ciudad Madero, Don Andrés Zorrilla Moreno, de filiación panista por cierto, este poniendo la muestra al denunciar a su antecesor Mario Neri Castilla y colaboradores, por similares delitos a los cometidos en el Puerto Jaibo, ¿acaso a la urbe petrolera si llegaron los vientos de cambio y a tierras jaibas no? la verdad, esto se observa patético y preocupante, ya que en cuestiones legales el que encubre es considerado cómplice. ¡¡Que no le tiemble la mano señor Presidente, es ahora o nunca!! Frase histórica que le expreso el ilustre veracruzano don Sebastián Lerdo de Tejada, al entonces Primer Mandatario, Licenciado Benito Juárez García, cuando este titubeo al firmar la orden de fusilamiento del Emperador Maximiliano, ello, ante los ruegos llorosos de la Emperatriz Carlota, al final, el Benemérito de las Américas cumplió con su deber Constitucional. Hacemos votos porque se brinde una pronta y clara satisfacción a la sociedad tampiqueña, esto, para no ser el hazmerreír de propios y extrañaos, y además, que se respete el estado de derecho. Esperemos, pues.

En la tierra del laureado compositor y cantante, Cuco Sánchez, vaya preocupación en padres de familia y sociedad en general, esto, por las marcadas irregularidades denunciadas en la víspera por alumnas del Instituto Tecnológico de Altamira, ello, porque existe una real fuerza aérea al interior del plantel, integrada por docentes faltos de toda ética y escrúpulos que cobran su salario de manera puntual, pero no imparten las materias asignadas porque no asisten al referido centro educativo, aunque si aprueban a los alumnos pero no les enseñan nada, y, al mismo tiempo, señalaron con índice de fuego, a otros profesores quienes si cumplen con su labor escolar, pero cobran 200 pesos a cada estudiante por aprobarlos en su clase, ¡ah, barbaros,! y es que además de corruptos, resultaron centaveros y vulgares roba tendederos, porque no creemos que pertenezcan a sindicato magisterial alguno, pues lo exhibirían y pagarían justos por pecadores, según el Subdirector de la citada Escuela, Miguel Ángel Villar, confirmo la versión del alumnado, ah caray, que grave es esto, también se dice que la Secretaria de Educación Estatal, ya inicio una investigación a este respecto, pero, o son muy lentos en su actuar, o están encubriendo a sus pares, pero si, es muy urgente que también se informe de los resultados a la sociedad tamaulipeca, para que sepan en manos de quienes esta la formación educativa de sus hijos. Y empezar a despedir a los que navegan en el mar de la corrupción, mentores y encubridores. Solo así soplaran vientos de fronda para quienes reclaman orden, respeto y rumbo. Que así sea

En Veracruz, Estado mítico y cautivador, donde algunos hombres vuelan. Sorprendente la noticia de la detención y encarcelamiento del doctor en derecho y notario público, Flavino Ríos Alvarado ex Gobernador interino de filiación priista, un hombre que a través de los años ha ocupado casi todos los puestos públicos del orden Gubernamental, solo le faltó ser Senador de la Republica, además, es prospero Fedatario en Minatitlán, su tierra natal, distinguiéndose siempre por su trato respetuoso y cordial en el quehacer político. Además de ser institucional y leal a sus convicciones partidistas, por eso extraña el trato que se le está dando, si bien es cierto, se le acusa de varios delitos, entre ellos el ayudar a escapar al ex Mandatario Estatal Javier Duarte de Ochoa, hoy prófugo de la justicia, cosa que el mismo reconoció en su momento públicamente, y es que es difícil de admitir que siendo un gallo tan jugado en estas lides, haya descuidado su situación jurídica, por lo cual debió ponerse a disposición de las autoridades y tratar de solventar las acusaciones para que no lo sorprendieran, tal y como ocurrió el domingo anterior por la mañana, ojala y no sea una venganza política, sino que todo sea el correcto ejercicio y aplicación del orden legal, porque cabe mencionar que el dinero de los veracruzanos se lo llevaron otros, y esos andan paseándose impunemente por las calles de Xalapa y las playas veracruzanas como si fueran príncipes europeos y no vulgares delincuentes. ¿Qué pasara? Y es que durante la Administración Duartista, el hoy evadido paseaba su voluminosa humanidad muy orondo con su cinturita de gallina semejante a un bichito raro, y nadie, nadie lo increpaba y señalaba, salvo alguna voz aislada, pero en firme nada, cual si tuviera embrujado al pueblo entero, es más, ni su chillona voz le criticaban, por cierto, parecida al sonido de una flauta, todo esto lo padeció el todavía noble y fiel pueblo jarocho por casi seis años cual manda religiosa, con un calvario peor al que sufrió Jesús. Ojala y se castigue a los verdaderos culpables del hundimiento del barco llamado Veracruz, sean quienes hayan sido, incluidos e incluidas quienes le aprobaban y aplaudían sus iniciativas carentes de toda lógica y sustento, pero si con un amplio manto corruptor. Pero ahora la nave tiene ya nuevo timonel, conservemos la Fe.

En Tempoal, al rojo vivo la lucha por la candidatura a la Presidencia Municipal: por el PRI y aliados, se asegura que el abanderado será el doctor Abel Díaz Ponce, un verdadero enigma pues carece de experiencia política y electoral, aunque cuenta con el apoyo del Alcalde Patricio Chirinos Del Ángel, pudiera no alcanzarle para obtener la victoria, a su favor tiene el hecho de pertenecer a una de las familias más prominentes del municipio, y habrá pues que observar y escuchar su discurso y actuar en campaña, aunque en política todo puede suceder, pero tendrá que considerar que ahora su partido es oposición en la Entidad, y así será muy cuesta arriba el salir avante.

Por el PAN, existen tres precandidatos: la ex Alcaldesa, Sandra Malerva Hernández, con todo lo que representa, pretende reverdecer laureles, y tiene lo suyo y gente que la continua siguiendo. José Luis Romero Díaz, el popular “flama”, joven dirigente ganadero, perteneciente a familias prominentes, y además goza del apoyo de muchos jóvenes y de su sector, se le conceden muchas posibilidades de ser el abanderado azul. Mauro Ortega Aquino, estimado maestro jubilado, panista puro, serio, responsable y trabajador, dirigente partidista, dicen que pudiera ser una buena opción, se le considera un modesto en cuanto a convocatoria.

Por MORENA: se habla del Licenciado Juan Casanova Azuara, con vasta trayectoria en el servicio público, así como del reconocido Periodista, Cecilio García Cruz, ambos distinguidos tempoalenses radicados en la ciudad capital, Xalapa, por razones familiares y profesionales, pero siempre pendientes de las necesidades de su patria chica, serian un hueso muy duro de roer. De los otros partidos, aún no hay definiciones sólidas. Dijera el químico. Salud.