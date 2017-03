LA HUASTECA EN LLAMAS POR: LUIS ENRIQUE

Estimado, fino y mujeriego lector; definidos ya los Candidatos a la Gubernatura del Estado de México por las tres fuerzas políticas más importantes de esa Entidad, los cuales son: por el Partido Acción Nacional, Josefina Vásquez Mota, con todo lo que ella representa. El Tricolor postula al emblemático, por el apellido claro, Alfredo del Mazo, y el Instituto Morena abandera a Delfina Gómez, una perfecta desconocida en estas lides políticas de alto nivel, lo cual sin duda suplirá con la sombra frondosa y el respaldo del Líder moral, Presidente, y casi propietario de esa Institución en pleno crecimiento, solido bastión ya de la izquierda Mexicana, don Andrés Manuel López Obrador, quien hasta hoy, y pese a la descalificación de muchos y otros pocos, en la carrera Presidencial del año próximo prácticamente va sin vara, como se dice en el ambiente del hipódromo, y es que lleva ya muchos años en campaña y todo el país lo conoce, y además, en muchas partes lo apoyan, ello, merced al lenguaje claro y directo que utiliza llamando a las cosas por su nombre, pero sobre todo sin tener un jefe a quien rendirle cuentas y pleitesía, y eso en política es una gran ventaja, pues representa Libertad, algo que todos anhelamos en nuestro interior, pero en fin, todo a su debido tiempo, ni antes, ni después. Y, retomando la Entidad Mexiquense, tras bambalinas se asegura que los dados están cargados en favor de doña Josefina, esto, según acuerdos cupulares en cierta casa Presidencial con tintes futuristas para que todos salgan ganando, “híjole que suave,” dijera el célebre Manolín, pareja cómica de Shilinski, y es que da la casualidad de que los rumores son muy fuertes a ese respecto, incluso hablan de reuniones y pactos secretos, ¿Por qué tanto misterio?, y si hubo reparto de recursos, nada más que no sean dineros del pueblo, porque ahí sí que no se vale, ello, porque la sociedad mexicana es mucho muy ajena a intereses de grupo y personales, y quienes deseen gastar carretadas de papel moneda, que lo hagan de su propio bolsillo, ya que si salen derrotados, perderían ellos y no los mexicanos, ahora, la Señora Vásquez Mota, ya fue Candidata Presidencial, y eso es un handicap a su favor sobre sus adversarios, es decir, ya jugo en ligas mayores, por lo que en un proceso estatal, se sentiría como pez en el agua, y aunado a su experiencia como Secretaria de Estado y Legisladora, representara sin duda un hueso muy duro de roer, y además, por pura lógica, si ya perdió la Presidencia de la Republica, y que ahora saliera derrotada en la búsqueda de Gobernar su Estado natal, la verdad, no tendría perdón de Dios, así que se la va a jugar con todo, pues ya no habría boleto en otro tren de la Revolución, aquí cabe a la perfección un dicho huasteco que reza así: “si me he comido lonjas grandes, con más facilidad este triste chicharrón ”¿será?, y en cuanto al abanderado Priista, un auténtico gallo de casa, el cual piensa ganar la elección con su puro nombre y apellido, pues su padre y abuelo llamados igual que él, ya fueron Mandatarios Estatales, pero eran otros tiempos, y además ellos poseían una sólida carrera política, cosa que aún no tiene este también llamado “junior”, sin denostarlo, ni mucho menos, pero como que le falta lo que al carrizo, es decir, mucho corazón, y don Alfredo para salir avante en esta aventura, deberá poseer como la bamba jarocha, una poquita de gracia y otra cosita, además, el señor Del Mazo debe de sacudirse varios fantasmas, porque baste recordar que hace seis años se quedó en la orilla en su aspiración Gubernamental, pues el bueno fue el hoy Titular del Ejecutivo Estatal, don Eruviel Ávila, apoyado y casi impuesto por la entonces poderosa Líder Magisterial, la profesora Elba Esther Gordillo, hoy en desgracia, y ahora, con el campo libre y el respaldo total de la cúpula del poder en nuestro país, la victoria pudiera sonreírle.

Existe una inquietud en más de un curioso, y es en el sentido de, ¿ porque desde el Presidente Enrique Peña Nieto, así como algunos Gobernadores, Senadores, Diputados, Alcaldes, Dirigentes del PRI, y todo lo que se le parezca, incluidos los que son Candidatos de ese Instituto político, durante los eventos partidistas gustan de usar, al parecer imitándose unos a otros, un llamativo chaleco uniforme color rojo, pareciendo personal del área de Protección Civil, o peor aún, botones de un hotel de tres estrellas, ¿no sería posible evitar esas ridiculeces propias de un atraso social y político? Porque hoy son otros tiempos y esas cosas ya deberían haberse superado. Hacemos votos porque se de una contienda de altura, sin golpes bajos ni denostaciones personales, todo como un ejercicio democrático acorde a los tiempos actuales, y que el próximo domingo cuatro de junio, el ganador sea el pueblo Mexiquense. Que así sea. En fin, cosas veredes, mío cid.

Y, en nuestra muy gustada sección, NO SOPOPRTO:

A los Funcionarios Municipales del área deportiva en Tampico, Tamaulipas, los cuales continúan con su negligencia y política del avestruz ante la complacencia de sus superiores.

A los Diputados y Diputadas Federales de la zona conurbada, sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, quienes al parecer se han convertido en empleados del Congreso de la Unión, y han dejado de ser representantes populares, pues se han alejado de sus electores, los cuales les otorgaron su voto y confianza para llegar al cargo que hoy ostentan y donde cobran muy bien por cierto.

A los Dirigentes Cañeros de la región huasteca que se frotan las manos de gusto por el aumento en el precio de la tonelada de caña de azúcar. ¿Porque será?

A las Autoridades Municipales de Altamira, Tamaulipas, porque lo están pensando mucho para fincarle responsabilidad al ex Alcalde Armando López Flores, debido al irregular manejo de los dineros del pueblo durante su administración.

A quienes pretenden servir a dos amos en la vida pública.

A MÍ.

En San Luis Potosí, tierra del rejoneo y la tauromaquia; en la Puerta Grande de las Huastecas, Ciudad Valles, en breve iniciara el reordenamiento del transporte público en el municipio, donde las vetustas unidades que actualmente prestan ese servicio, serán sustituidas por modernos vehículos que proporcionen confort y mayor seguridad a los usuarios, que la verdad ya lo merecen, ello, en el corto plazo, en hora buena pues a esta tradicional región cañera.

En Tamaulipas, noble y productiva región agrícola y ganadera por excelencia; el Priismo Tamaulipeco está exigiendo a su Dirigencia Nacional, se aboque de inmediato a la renovación de cuadros estatales y municipales para mantener vivo su partido, pues desde la derrota del año pasado, no se ha visto claro y el referido Instituto se encuentra prácticamente a la deriva, por eso y las elecciones del año próximo que están prácticamente a la vuelta de la esquina, pues actualmente ya no saben quién es quién, mientras los otros partidos están acarreando agua para su molino, y además, para colmo de males, varias figuras políticas representativas del Tricolor en la Entidad, han abandonado el barco en su peor momento, ¿Por qué no lo harían en los tiempos de gloria cuando eran Gobierno? probablemente se les cayó la venda de los ojos como dicen hoy los traidores y los mal agradecidos, pero, lo rescatable será que se quedaran los leales y verdaderos militantes y no pedazos. Bien aventurados los que aún creen, porque de ellos será el reino de los cielos. Que así sea.

En Ciudad Madero, al parecer se le viene la noche encima al ex Alcalde priista, Mario Neri Castilla, ello, referente a un faltante de alrededor de doscientos cincuenta millones de pesos, y el cual no ha sido solventado, ni tampoco tiene dichos dineros según El, mal asunto para el también pupilo del ex Munícipe y actual Legislador Federal, Esdras Romero Vega, quien tendrá que meter las manos en este espinoso asunto, porque es el caso de que los priistas en el Estado hoy son oposición, y ya no están ni el Santo ni el Chapulín Colorado para pedirles ayuda, y en este caso son responsables también el Tesorero y la Comisión de hacienda del cabildo anterior, es decir, el referido Edil no está solo en esto, además, el Congreso saliente tiene algo de culpa, pues por ley son vigilantes y garantes de la correcta aplicación de los recursos públicos, ¿entonces? y es que, ese dinero tiene que aparecer para tranquilidad de todos y por el bien del Municipio y el Estado, pero el delito de Peculado se cometió y ahí está, por ello la espada de Damocles pende ya sobre algunos y otros pocos. La verdad se pensaba que en la urbe petrolera los únicos animales de uña que había eran los mapaches de la playa Miramar, y ya se observa lo equivocados que estábamos. No cabe duda de que la vida te da sorpresas, dijera el insigne Pedro Navajas,

En Veracruz, paradisiaco lugar donde se mecen al unísono las palmeras borrachas de sol; en Xalapa, la ciudad capital, mucha gente se pregunta, ¿Por qué el Gobernador Miguel Ángel Yunes, pareciera estar solo contra el mundo?, y es que nadie está dando la cara por El, ni su gabinete Estatal, ni los legisladores locales de filiación panista y perredista, es más, ni su partido el PAN, ¿Qué pasara? Porque sin duda le toca conducir un Gobierno difícil y con muchas cosas y personas adversas, incluidos los que están en contra de todo y a favor de nada, aparte, es una Administración de transición política, novedosa en el Estado, pero si, le falta estar arropado por su primer círculo, porque casi a diario observamos cuando en su calidad de Mandatario señala irregularidades de sus antecesores, lo hace de frente, sin acompañantes que lo respalden como Gobernante, y al recibir ataques por su actuar, también los recibe su persona sin que alguno de sus allegados salte a la palestra exigiendo un desagravio, como debiera de ser, pues se trata de una Autoridad democráticamente electa por el voto ciudadano, y ofender públicamente al Titular del Ejecutivo Estatal, es faltarle al respeto al noble y fiel pueblo veracruzano. Y a quienes lo cuestionan, cabría preguntarles ¿por qué no lo hicieron con Fidel Herrera y Javier Duarte cuando ambos estaban en la cúspide del poder? Y aunque aseguran que es trasfondo político, hay casos y existen cosas. Esperemos que esto cambie y lo dejen trabajar a su manera, ello, por el bien de Veracruz y de los veracruzanos. AMEN.

En Panuco, llamo mucho la atención la reciente noticia de que a la Diputada Federal por este primer distrito electoral, Sofía del Sagrario De León Maza, le fue entregado el nombramiento de Secretaria de Gestión Social, del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, vaya, vaya, vaya, y ¿Qué experiencia partidista y electoral tiene? decimos esto porque su carrera política se reduce solo a Sindico y Legislador actual, y hasta hoy con más pena que gloria, ¿qué ocurrirá con el Dirigente del Tricolor en el Estado?, ¿tan mal anda dicho Instituto político? ¿Le faltaran cuadros? ¿Qué le pasa don Renato Alarcón? Porque la referida representante popular fue electa para legislar y no para trabajar para su Partido, ahora bien, con este nuevo puesto, deberá de solicitar licencia para separarse del cargo en el Congreso, y que se llame a su Suplente para que continúe su gestión, pues ambas responsabilidades no son compatibles, y menos en periodo de elecciones, donde el trabajo es continuo en los 212 Municipios de la geografía Estatal, sentimos que no debió aceptar esta nueva encomienda, pues tiene un compromiso con los habitantes de esta región distrital y que aún no concluye, donde por cierto, votaron por ella, confiemos en que no les falte al respeto y decepcione a quienes creyeron en su palabra cuando anduvo en campaña para llegar a ser lo que hoy es, pues sería mucho muy vergonzoso que cobrara como Diputada y al mismo tiempo como Funcionaria Estatal del PRI, lo dejamos a su conciencia y ética personal. Estaremos al pendiente de esta película que se torna muy interesante y con bastante material para analizar y comentar. Salud.