LA HUASTECA EN LLAMAS / POR LUIS ENRIQUE.

Estimado, fino y navegante lector; Buena noticia para unos, pero mala para otros, ello, debido a el hecho de que a partir del próximo 17 de junio del presente año, la Secretaria de Marina tomara el control de todos los puertos del País, por lo tanto, las Capitanías Portuarias pasaran a manos de la referida Dependencia marítima, algo inusual y extraño, porque sin duda se lesionaran los derechos laborales del personal sindicalizado y de confianza, y además, cabría preguntar sin ánimo de ofender ni mucho menos molestar, ¿La también denominada SEMAR, tendrá suficiente personal capacitado para atender con la solvencia debida, la nueva responsabilidad que asumirá? Esto, porque una cosa son los egresados de las Escuelas Náuticas, y otra los de formación Naval, incluso se dice que los Prácticos de puerto, quienes son los Capitanes que ingresan los Barcos de bajo y gran calado a la respectiva terminal para carga y descarga, trabajo por cierto, que requiere una óptima preparación académica, capacidad y experiencia, y que ahora estarán bajo un ordenamiento castrense, mismo que regulara sus ingresos, los cuales deberán ser acordes a la realidad y no excesivos, en moneda nacional, claro está, no en dólares ni euros, en fin, habrá orden en este rubro, pero referente a la situación de los trabajadores, sin duda habrá incomodidades, pues los cambios estarán a la orden del día, incluidas las adscripciones de zona, donde la burocracia se verá perjudicada, pues algunos disfrutan de zona de confort, por lo que se prevé que haya renuncias voluntarias o forzosas ante el anuncio en comento, el señor Secretario de Marina, Vicealmirante, Vidal Francisco Soberon Sanz. Recalco que dicha medida es para optimizar el trabajo y vigilancia en las aguas nacionales, en virtud de congregarse todas las labores inherentes en una sola Dependencia del Estado Mexicano. Ya que hasta hoy el órgano rector es y lo será hasta la fecha descrita, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Marina Mercante, misma que también deberá pasar a control y dependencia de la SEMAR, con personal, mobiliario y parque vehicular terrestre, pluvial y marítimo, Pues sí, parece fácil de entender pero no de comprender, ni mucho menos de asimilar, eso, poniéndonos en los zapatos de los que sufrirán un posible despido. Consideramos que no era el momento adecuado para tal acción, pues los trabajadores afectados y sus familias, sin duda alguna van a quedar dolidos y molestos, y en víspera de elecciones Presidenciales, ¿ustedes creen que votarían por el PRI? Ni en sueños, dijera el dormilón. En fin, cosas veredes, mío cid.

Y, ya entrados en daños, acaso creen ustedes, amables y chicanos lectores, que sería mucho el pedirle al Presidente de la Unión Americana, Donald Trump, que al estar limpiando la casa y deportando de su país a todo lo malo que se mueva, de una buena vez expulsara de aquella nación, a todos esos falsos Pastores y Ministros de Iglesias, que han amasado cuantiosas e insultantes fortunas al amparo de la Fe de otros, y que viven como verdaderos Monarcas en suntuosas mansiones gracias al diezmo y ofrendas de los feligreses que creen en ellos, todos ostentándose como representantes de Jesucristo en la tierra sin mostrar nombramiento alguno, ni haber rendido protesta, solo su propia y envolvente verborrea, y además, con una conducta muy distante y reñida con la humildad y sacrificio por los demás, que nos enseño el Nazareno, la verdad sería muy saludable, porque salvo muy honrosas excepciones, mismas que se pueden contar con los dedos, los demás solo se aprovechan de la necesidad, ignorancia, ingenuidad y desesperación de muchos y otros pocos, porque según el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, a Jesús le da asco el Pastor que se hace rico con la Fe, y como que ya va siendo hora de que se le ponga freno a todo lo anterior, y el orden legal derrote al cinismo y a la impunidad; que así sea. Padre Nuestro que estas en los Cielos.

En San Luis Potosí, tierra de tunas, tunos, y uno que otro tunito, en la Puerta Grande de las Huastecas, Ciudad Valles, la sociedad se sorprendió e irrito cuando dieron a conocer que los Regidores del H. Ayuntamiento ganan ¡cincuenta mil pesos mensuales! cada uno, y son doce los apóstoles vallenses, ¡que barbaros! es más, el clamor popular califica como un auténtico recordatorio de progenitora la noticia referida, y es que la verdad, no existe punto de justificación, pues este municipio cañero no es la capital del Estado, por lo tanto no se entiende tanto despilfarro en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de todo un pueblo, ya que el presupuesto asignado es normal y no elevado, por ello, se tendrán que suprimir varias obras de beneficio colectivo, ello, para pagarles su “modesto” salario a estos sacrosantos funcionarios, que además son “servidores públicos”, salvo que todos sean profesionistas con excelencia académica de nivel maestría o doctorado, medio se entendería el recibir tan altas percepciones, pero llegaron al cargo solo por méritos en campaña, favoritismo, compadrazgo, comadrazgo, noviazgo, o por obra y gracia del espíritu santo al ser una propuesta partidista, ahora que si de verdad poseen escrúpulos, entonces hubieran rechazado tan alto salario, privilegiando el mejorar las condiciones de vida diaria de sus conciudadanos, así como el desarrollo de su patria chica, pero esto sin duda seria utópico y soñador pues la realidad es otra, ¿y el Congreso Estatal? Bien, gracias, ¿Por qué permite este agravio injustificable al presupuesto Municipal? ¿Acaso no se cuida el dinero de los potosinos? Entonces, ¡sálvese el que pueda! Sin palabras, dijera el vendedor de lencería.

En nuestra ya tradicional sección; NO SOPORTO.

A los que se dicen Enviados del Señor, y lucran con ello.

A quienes sepultaron al PRI en los Estados de Veracruz y Tamaulipas, y una vez hundido el barco, brincaron como chapulines a otros partidos políticos diciendo que se les cayó la venda de los ojos.

A los aprendices de cacique, quienes a través de otros con síndrome de títere pretenden seguir pegados a la ubre presupuestal.

A las Autoridades Migratorias de nuestro País, por permitir la entrada masiva a territorio nacional, de futbolistas y actores extranjeros la mayoría mediocres, y los cuales están desplazando a nuestros compatriotas en su propia casa que es el suelo mexicano, esto, sin brindar explicación alguna. ¿Qué pa$ara?

A la empresa constructora que al paso de los meses, aún no ha podido concluir la reconstrucción de banquetas en la zona centro del puerto de Tampico, provocando un verdadero caos vehicular y peatonal a toda hora del día.

A Mí

En Tamaulipas, Estado cuerudo por excelencia y tradición; Continúan los yerros y tortuguismo al interior de la Secretaria de Educación Estatal, que encabeza el doctor, Héctor Escobar Salazar, a quien por cierto, no se sabe si sus subalternos le juegan las contras o pecan de incompetentes, pero lo cierto, es que lo están haciendo ver como inexperto y bisoño en estos avatares, porque mientras continúen casi los mismos funcionarios en la Dependencia a su cargo, los cuestionamientos hacia su labor van a estar a la orden del día, un ejemplo tangible son los casos de un joven matrimonio tampiqueño que ha sufrido en carne propia los embates de la corrupción, autoritarismo y punible abuso de autoridad por parte de mandos superiores de esa Secretaria, ya que el intendente Manuel Ezequiel Gallegos Pérez, continua suspendido indefinidamente en su trabajo como tal, sin percibir salario desde el 17 de octubre del año pasado, el labora en la secundaria federal número 5 “Isauro Alfaro otero” en ciudad madero, y está siendo sancionado por un incidente con el Director de dicho plantel, Saúl Nicolás Treviño García, quien lo denuncio ante la agencia del ministerio público por lesiones leves y amenazas, y a ocho meses dicha investigación ministerial aún no concluye por falta de elementos probatorios, pero el trabajador está sufriendo consecuencias, por otra parte, su señora y madre de su hijo, Pamela Monserrat Briones Gámez, minutos antes del incidente referido, y dentro del plantel, ella fue jaloneada, arrastrada, vejada, acosada y privada ilegalmente de su libertad, al ser encerrada por el citado Director de la escuela en una de las oficinas de la institución, ello, en presencia de la subdirectora y dos profesores, por esto, la mencionada madre de familia lo denunció penalmente hace más de cinco semanas, siendo esta situación ya del conocimiento público a través de los medios de comunicación, desde la primer semana del pasado mes de diciembre, en sendos oficios, fueron enterados de este penoso asunto, el señor Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y el mencionado Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, y hoy en marzo, ni el referido intendente ha sido reinstalado en su trabajo, ni el multicitado Director ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa, ¿esos serán los vientos de cambio prometidos? ¡Averígüelo Vargas!

En Altamira, se le podría venir la noche encima al Ex Alcalde priista, Armando López Flores, pues según la actual administración municipal panista, se han detectado una gran cantidad de empresas “fantasma”, proveedores y constructores, por lo que el referido Ex Munícipe tendría mucho, pero mucho que explicar a las autoridades y a los altamirenses, pues fue dinero del erario público el que se manejó, y si falta, o hubo mal uso, serian fraude y peculado, adicionalmente, sus malquerientes afirman sin titubear, que actualmente goza de bonanza económica producto de su “trabajo”, ¿será?

Bueno, ¿y San Egidio? preguntamos esto, porque como que permanece en un nicho cual si hubiese sido beatificado por el papa Francisco, ya que nadie lo denuncia, señala o acusa, pareciera que en su Gobierno todo hubiera sido color de rosa para los tamaulipecos, como que esto huele a pacto secreto cupular o esotérico; si, Pudiera ser, pero cabe recordar que no se puede tapar el sol con un dedo por siempre. Si no, al tiempo.

En Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar; como que preocupa y mucho el reciente enfrentamiento verbal entre el señor Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, y el Presidente Nacional del Partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador, ambos con muchas horas de vuelo en estas lides, pero uno de ellos es una Autoridad electa democráticamente por el voto popular de los veracruzanos, y el otro es dirigente partidista y aspirante presidencial, por lo que el Mandatario Estatal tiene mucho que perder y casi nada que ganar, pues don Andrés Manuel anda haciendo su trabajo proselitista en busca de posicionamiento y reflectores, y si son gratis, mucho mejor, y el Titular del Ejecutivo Estatal no debiera caer en ese juego y dedicarse a seguir trabajando como hasta ahora donde el cambio ya se observa y se palpa, y hoy Veracruz muestra otra cara; hacemos votos porque ambos recapitulen en su actuar, privilegiando el bienestar de la sociedad en su conjunto; ojala, ojala.

Plausible y encomiable el trabajo que viene realizando la joven Abogada Fátima Salazar, a través de su organización de ayuda social, I Love El Higo, A.C. totalmente apolítica, su valiosa labor ha trascendido a otras latitudes en la geografía nacional, el repartir ropa, cobijas, cobertores, sillas de ruedas, bastones, collarines, bicicletas, andadores, beneficiando con ello a personas de la tercera edad, así como familias enteras de condición humilde y vulnerable, principalmente en comunidades y colonias populares de este municipio, motiva diariamente a su grupo de amigos y colaboradores que la acompañan en este gran proyecto de beneficio común, mismo que se sostiene de donativos en especie realizados por higuenses y simpatizantes residentes algunos en la Unión Americana, y otros en ciudades como monterrey, Guadalajara, Xalapa, Ciudad de Mexico, todos con el mismo objetivo, el hacer algo por su gente y su patria chica. La intención inmediata es extenderse a otros municipios de la región huasteca, y llevar apoyo a los que menos tienen. Loable labor sin duda alguna. Felicidades jóvenes; y como dicen en Bancomer, Adelante.

En Panuco, se nota ya la animación entre los deportistas cachuneros, ello, por la posible candidatura a la Presidencia Municipal, del doctor Ricardo García Guzmán, por la alianza PAN-PRD, y que de ganar la elección, llegaría por segunda ocasión a la Alcaldía, y en donde sin duda, el deporte sería una de sus prioridades como lo fue en su anterior gestión, además, su trayectoria habla por sí sola, pues ha sido Alcalde, Diputado local y Contralor Estatal en dos ocasiones, entre otros cargos, amén de su alto nivel académico y pleno conocimiento de las necesidades de su municipio, le deseamos éxito y suerte.

Y, en nuestra muy gustada y a veces exigida sección, “Huastecos por Adopción”, me permito homenajear la brillante trayectoria política e institucional de un gran mexicano, ejemplo para las generaciones actuales y venideras, Profesional del Derecho, Presidente Nacional del PRI, Diputado federal en varias ocasiones, dos veces Senador de la Republica, Director de Banobras, Director de Capufe, entre otros muchos cargos, de trato amable, respetuoso y cordial, con un alto sentido del valor de la amistad, originario de Santiago Tuxtla, Veracruz, pero radicado en la Ciudad de México por razones de trabajo y familiares. A mi muy estimado Jefe y Amigo, Don Gustavo Carvajal Moreno, a quien hoy recordamos y, a la vez le agradecemos el enorme cariño que siempre expreso por esta bendita tierra, donde vive ya en los corazones de sus amigos que lo serán por siempre. Salud.