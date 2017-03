NOTIJAIBOLANDIA IINFORMA / Por Filo Tam

EPN echa a andar ayer Mega Puerto de Tuxpan. Será uno de los más importantes del Golfo en movimiento de contenedores ya que tiene una capacidad de 700 mil y además recibirá la mayor parte de importación de gas y gasolina y moverá también 100 mil automóviles. Es del tipo de puertos Off Shore y podrá recibir los más grandes buques de última generación y será operado por la compañía americana SSA rival de la china HPH. Tiene ventaja sobre Veracruz que está más cerca del centro de México lo que hace que bajen los costos de transporte y peaje. Aguas Altamira! Y la autopista Tuxpan Tampico Apa?? En tanto incansable maestra Magda convoca ayer en sesión de cabildos a los morosos que adeudan pagos por cementerios, mercados, multas de tránsito y parquimetros a que se pongan a mano para juntar lana pa paliar la crisis. No hay que ser! Y Superalcalde de Maderomar Andrés Zorrilla firma acuerdo ayer con aces protectoras de animales para proteger la Vida Silvestre incluyendo Mapachitos Miramar. Y hoy que es Día Mundial de la Vida Silvestre diría Piolin! En el choque nuestro de cada día un locochon Trailer le pega por Detroit a un Tacsi Suru que lo pone a girar con saldo de una mujer y dos niños lesionados allá por Hidalgo y Francita y dos trockas se dan de frente frente a la náutica con saldo de daños a repartir y alegata en vía pública. Zas. En el viernes botanero de la MX se ven las caras Xolos con Pachuca y no hay favoritos en cuanto dicen que Paco Jemez ya empieza a oír los acordes de las Golondrinas pues la Máquina nomas no da una. Y en el mundillo artístico Lolita Cortez será Peter Pan de nuez y la bella Laura Sahagun ex del chicharo ya no quiere ni oír ni de los goles de él. En el mercado de valores hoy amaneció la Magna a 15.94 y la Premium a 17.73. Analistas de café recomiendan convertir los Carros de Troles a Diésel o etanol aunque en el Rip estrenan nuevos cuadros y va Pepe Murat a la Fundación Colosio y Claudia Ruiz Massiu ex de todo va de Secre de Organización del Nacional. Ups. ( Hoy no hablamos de Mr Trump por recomendación psiquiátrica) En un día como hoy pero de 1875 se estrena la famosa ópera Carmen de Bizet en París y 1847 nace en Edimburgo el físico e inventor Alexander Graham Bell creador del teléfono no celular y de todas las campanas del mundo y en 1923 aparece en Usa Niuyor el primer ejemplar de la Revista Time con la actriz Eleanora Dust en la portada. Y en un día como hoy también pero de 1931 se adapta la marcha The Star Spangled Banner como Himno Nacional de Gringolandia pues no tenían genios como Jaime Nuno y González Bocanegra y en 1933 nace El Lujo de México Marco Antonio Muñiz que antes de cantar solito lo hizo con los los Brillantes y los Tres Ases y en 1953 el famoso oceanografo francés Jaques Cousteau nos dio nuevos ojos para ver el mar con su libro El Mundo del Silencio que llevara a la pantalla el genio de Louis Malle y quien una vez dijo ” La felicidad de la abeja y del delfín es existir. La felicidad del hombre es descubrirlo ” y el filósofo jaibo dijo ” Como dijo el filósofo aquel, entre mas conozco a los animales, quiero más a mi suegra ”

( Hoy es Día de la Autonomía de la Uat. Cumple 50años. El granito de arena que puse se hizo piedra)

