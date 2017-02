La Huasteca en Llamas / Por: Luis Enrique.

Estimado, fino y carnavalesco lector; pues continúa la preocupación y zozobra de los connacionales que Laboran y radican en el país vecino, esto, porque muchos de ellos carecen de estancia legal en esa nación, y como el nuevo Gobernante firmo un decreto que autoriza deportaciones masivas de ilegales en la unión americana, eso mantiene con el Jesús en la boca también a sus familiares y amigos, con el fundado temor de ser deportados en cualquier momento, pues las autoridades migratorias no harán distingos de ninguna índole, es decir, hombres y mujeres por igual, vaya asunto, inesperado por cierto, ya que se tendrán que separar familias, porque unos se quedaran allá, y otros llegaran acá, los que permanecerán de aquel lado por tener sus papeles en regla, continuaran disfrutando de una mejor calidad de vida acorde al empleo que desempeñen, y al cual por cierto, ya estaban acostumbrados, pero los que llegaran a nuestro país, del estrato social que fuesen, vendrán a tratar de ganar pesos, cuando del otro lado de la frontera percibían dólares, ahora, una pregunta que flota en el aire, es en el sentido sobre lo que va a ocurrir con los niños de origen mexicano nacidos en territorio gringo, y los cuales, sus padres tendrán que emigrar a tierra azteca por su condición de tener estadía ilegal y no haber podido regularizar su situación migratoria, la verdad, vaya problema para el gobierno mexicano, porque por un lado, tendrá que proporcionar apoyo legal de toda índole a los paisanos a través de los cincuenta consulados de México ubicados en la geografía estadounidense, y por otra parte, deberá sortear los embates de la Casa Blanca, la de allá, no la de acá, ello, aunado a que se deberá resolver el problema de tener suficientes fuentes de empleo para los connacionales deportados y que arribaran en gran número a tierras mexicanas; en alusión a esto, como que ya va siendo hora de voltear al campo mexicano, hoy por cierto, olvidado, abandonado y sin ilusiones, tiempo también, de hurgar en las insultantes fortunas amasadas al amparo del poder e impunidad de tanto “líder campesino” eternizado en el cargo, y que a costa del sudor de sus agremiados y de las corruptelas de algunos funcionarios públicos, hoy presumen de que la Revolución les hizo justicia, ello, al recibir premios como Gubernaturas, Senadurías, Diputaciones, Alcaldías y todo lo que se mueva, con dinero claro, de todos los mexicanos, esto, sin haber derramado una sola gota de sangre en la justa revolucionaria. Pero volviendo al gran tema que nos ocupa, no es posible que seamos rehenes de nuestro vecino incómodo. En el tema del empleo claro, pues Europa y Asia pudieran ser los próximos destinos para la planta laboral mexicana que desee emigrar a los países desarrollados de esos continentes, ahora que cabe otra interrogante, ¿Quiénes van a levantar las cosechas de frutas, legumbres y verduras en la Unión Americana? ¿Acaso la gente rubia o de raza negra? ¡Por favor! ¿Qué pensara hacer el Presidente Donald a este respecto? Porque en lugar de buscarle pleito y estar amenazando a casi todo el mundo, debiera preocuparse más por buscarle solución a los problemas como el antes mencionado, porque hoy ya no son tiempos de erigirse en señor de horca y cuchillo. Y además los dictadores ya están pasando de moda, y más aún en las naciones altamente desarrolladas. Es prioritario también, un brusco golpe de timón a la conducta adoptada hasta ahora referente al tema multicitado, por parte del Titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y no permitir que algunos Mandatarios de otros países nos miren hacia abajo, como el caso del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien en la víspera, aplaudió públicamente la decisión del señor Trump de construir un muro en la frontera con nuestra República, al también Premier israelí, se le olvido que en México existe la embajada de su país, así como una colonia israelita que posee negocios en nuestro suelo, situación que lo obligo a retroceder más rápido que inmediatamente, y, a la vez, desdecirse de lo que dijeron que afirmo y vitoreo, vaya bochorno de un Estadista, pero que necesidad dijera Juan Gabriel, y como colofón, sería oportuno que las autoridades mexicanas, endurecieran los requisitos migratorios para los norteamericanos que deseen obtener una visa para cruzar a suelo mexicano, porque dicen que amor con amor se paga, es decir, iríamos a mano vuelta con nuestros hoy incomodos vecinos. Pero a como están las cosas, consideramos que el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, en breve llamaran al orden al Gobernante de aquel país, para que deje de estar jugando a los soldaditos, y conduzca con seriedad los destinos de esa gran Nación, o en caso contrario le será revocado su Mandato. Hacemos votos porque así sea. En fin, cosas veredes, mío cid.

En nuestro ya gustado espacio: NO SOPORTO.

Al Primer Ministro de Israel, por rajón y no sostener lo que dijo, aunque después se tuviera que disculpar.

A los paisanos que afirman que ni les va ni les viene lo que diga y haga el presidente Donald Trump,

Los sueños guajiros presidenciales del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pues fuera de la capital de la Republica, no lo conoce casi nadie.

A los carretoneros que maltratan a sus caballos, yeguas y mulas, a pesar de que les sirven para trabajar, ello, en la zona sur del estado de Tamaulipas.

A quienes acostumbran llevar sus mascotas a los campos deportivos a realizar ahí sus necesidades fisiológicas.

A MÍ.

En San Luis Potosí, Estado por cierto, potosino; en la puerta de oro de las huastecas, Ciudad Valles, llamo la atención en la víspera, la sorprendente renuncia publica al Partido Revolucionario Institucional, del ex alcalde del municipio de San Vicente Tancuayalab, y ex Diputado local por este distrito, Jesús Soni Bulos, el popular “chucho Soni”, como afectuosamente se le conoce en toda esta región huasteca, ello, por su don de gentes, vocación de servicio y un alto sentido del valor de la amistad, El y su familia a través del tiempo han sido valiosos activos del tricolor, por lo que el anuncio en mención tomo por sorpresa a más de uno y otros pocos, pero sobre todo a sus seguidores partidistas, quienes indudablemente lo respaldaran hoy y siempre en sus proyectos futuros, ¿Qué le habrán hecho? Porque su separación la sustento en decepciones y desacuerdos con las acciones del gobierno federal, y además se quejó de golpes bajos por parte de integrantes de la actual administración estatal, y si, el PRI pierde un auténtico líder natural en esa región, y que mucha falta le va a hacer en el futuro inmediato, si no, al tiempo.

En Tamaulipas, Entidad donde existe un Valle Hermoso; ¿Qué pasara con el otrora poderoso e imbatible sector obrero en el estado? La verdad no se observa ninguna señal, pues no han convocado a marcha de protesta alguna contra la reforma energética y el llamado gasolinazo, es más, ni siquiera a nivel nacional han ofrecido públicamente su respaldo al Presidente Enrique Peña Nieto, ante las amenazas y ofensas del Mandatario Estadounidense Donald Trump, ni los petroleros, tampoco los mineros, ni los azucareros, es más, nadie de ese sector priista sale a las calles ni siquiera a desfilar, mucho menos a protestar, ¿habrá ley mordaza? ¡Averígüelo Vargas!

En Tampico, hacemos un llamado a las autoridades deportivas municipales, para que a la brevedad posible, coloquen sendos anuncios oficiales en los campos deportivos de la ciudad, prohibiendo que ingresen a esas áreas, personas llevando a sus mascotas para que realicen ahí sus necesidades fisiológicas, ya que quienes en esos momentos se ejercitan, tienen que sortear las heces dejadas por los referidos animales, ello, debido a la irresponsabilidad de sus propietarios que no las levantan, S.O.S. a quien corresponda.

En Veracruz, paradisiaco lugar donde aseguran que existen brujos, brujas, brujitos, brujitas y uno que otro brujon; por fin hubo señales de humo blanco al interior del hoy alicaído Partido Revolucionario Institucional, pues asumió la Dirigencia Estatal de ese instituto político, don Renato Alarcón Guevara, ex Delegado del ISSSTE en la Entidad, como su anterior cargo público, de este personaje se ha dicho mucho, pero se sabe poco, pues no ha sido protagonista de la vida política jarocha, y recordemos todos que, santo que no es visto, no es adorado, y menos en estos tiempos de efervescencia electoral donde las aguas se agitan y salen de su cauce, y siendo desconocido en casi todo el estado el nuevo dirigente partidista, sin duda tendrá que remar contra la corriente con el tiempo encima y al cuarto para las doce, máxime que ahora el tricolor es oposición, y por ende, no habrá los dineros de antaño para sufragar los gastos y minucias de quienes se nombren delegados y subdelegados de ese instituto político en distritos y municipios de la geografía estatal, en pocas palabras, no habrá apoyos económicos y tendrán que rascarse con sus propias uñas, y para colmo, ahora el PRI ya no es garantía de triunfo y los patrocinadores amenazan con escasear, la verdad, don Renato para medio cumplir con su encomienda y salir bien librado, deberá poseer como la bamba, una poquita de gracia y otra cosita, de otra manera solo serán paletadas de tierra al estilo sepulturero. ¡Lástima Margarito!

En la anterior columna, nos faltó anotar en la lista de aspirantes a la candidatura priista para la Alcaldía del municipio de El Higo, a la actual Presidenta del sistema DIF municipal, la señora Juana María Martínez Guerrero, quien por cierto goza de la estimación y reconocimiento de varios sectores de la sociedad higuense. Salud.