La Huasteca en Llamas / Por Luis Enrique

Estimado, fino y nepotista lector; pues vaya festival cervantino que se forma, alienta y mantiene, como las ardillas, desde los pinos, y observe usted caro lector el manifiesto nepotismo que existe hoy en día en el ámbito de la actual administración federal, por ejemplo: Humberto Castillejos Cervantes, quien funge y además cobra como consejero jurídico de la Presidencia de la Republica, Raúl Cervantes Andrade quien es Senador con licencia y actual Procurador General, y Alfredo Castillo Cervantes, Titular de la comisión nacional del deporte, ¿qué les parece mexicanos? salvo que los tres sean los hombres mejor preparados de México, y eso en todos los rubros, es más, que no haya otros mejores que ellos en el desempeño de la función pública, así sería más pasable su nombramiento, pero si es solo por amistad y favorecimiento, ahí sí que no se vale, ¿acaso no hay otros? ¿porqué beneficiar a una sola familia? ya que el parentesco es innegable a decir de muchos y de otros pocos, pues son primos entre sí, y no nos vayan a salir con el hecho de que cada uno llego al cargo por méritos propios, ¡por favor! si ya

ocuparon cargos en el anterior gobierno del Estado de México, que por cierto encabezo el Lic. Enrique Peña Nieto, hoy Primer Mandatario, o sea que uno de ellos tuvo que jalar a los otros o viceversa, y eso se llama nepotismo y tráfico de influencias, lo peor de todo es que ocupan un puesto de primer nivel y no pedazos, ¡que barbaros! ¿qué deuda tendrá la patria con ellos?, porque los tres, don Humberto, don Raúl y don Alfredo, han saltado de un cargo a otro como si el país fuese de ellos, ¿y eso porque? mucho tendrá que explicar el Titular del Ejecutivo Federal sobre esta anómala situación que lastima y agravia a todos, ya que están ocupando unos espacios públicos que deberían ser para otros ciudadanos iguales o mejores capacitados que ellos, ya que México somos todos, y todos, todos somos México, que así sea; en fin, cosas veredes, mio cid.

Vaya traspié del “Resucitado”, políticamente hablando, don Luis Videgaray Caso, recién designado Secretario de Relaciones Exteriores, y si, la rego en sus primeras declaraciones públicas y oficiales, porque se le ocurrió decir que no conoce la Dependencia hoy a su cargo, y que llegaba al puesto asignado apenas a aprender, vaya, o sea que no conoce el trabajo que le dieron, y la verdad con esas palabras mostro dos cosas, una, que llego a fuerza a su nuevo puesto, ya que probablemente quería otra cosa, y en segunda, dijo que reconocía el no ser diplomático, pues no estudio para ello, ¿entonces? ¿porqué esa ligereza del Presidente al otorgarle el nombramiento? Y eso nos muestra que así se toman las grandes decisiones, como si fuera el “club de toby y sus amigos”, aparte, con todo lo anterior se está ofendiendo y agraviando al Servicio Exterior Mexicano, donde existen calificados especialistas en diplomacia, y es que en lo que va del presente sexenio se han nombrado tres Secretarios de despacho en esa delicada e importante área, y tanto los anteriores como Jose Antonio Meade Kuribreña, además, Claudia Ruiz Massieu, y ahora don Luis Videgaray, no poseen el perfil deseado para desempeñar tan relevante cargo, ¿qué pasara? ¿acaso la Cancillería es un botín político o premio de consolación? pues no se puede pensar otra cosa, lo que si preocupa y mucho es la toma de decisiones así sin más ni más, y solo por salir del paso o encontrar acomodo político a alguien sin importar lastimar y ofender a diplomáticos de carrera, urge pues una explicación clara y creíble, porque hoy el horno ya no está para bollos, dijera el panadero.

En nuestra sección, NO SOPORTO:

El que aún no hayan llegado al sur de Tamaulipas, los prometidos vientos de cambio.

Algunos pilotos de aeronaves que se sienten hechos a mano.

A los profesores con más de setenta años de edad, y que se niegan a jubilarse.

A los ex funcionarios públicos tampiqueños que no han devuelto el dinero que se llevaron.

A los que continúan destrozando banquetas en el centro de la ciudad de Tampico.

A mí.

En Tamaulipas, lugar donde dicen y aseguran que existe un valle hermoso.

En Ciudad Victoria, la sociedad tamaulipeca comienza a perder la paciencia, ello, al observar que en el órgano estatal, y en casi todas las Dependencias continúan las mismas caras, los mismos personajes, y sobre todo las mismas mañas y costumbres, pasando por alto que el Estado ya cambio, y es que los cambios que se han hecho, solo han sido en las cúpulas, pero en los mandos medios y menores continúan los mismos priistas que ya se han hecho eternos en los cargos, ¿qué pasara? ¿hasta cuándo Señor Gobernador? porque la gente voto por algo nuevo y no por más de lo mismo, entonces, como que ya va siendo hora de acelerar los reemplazos sin compadrazgos ni nepotismo alguno, y mucho menos gente improvisada y sin estudios, ya que si van a continuar en sus puestos los que ya estaban y están, la llegada del Partido Acción Nacional al poder, pudiera ser debut y despedida, ya que por cierto, en la coordinación de la SEP en Ciudad Madero, ( crede) cuya aun Titular es la connotada priista Irma Segovia, y además, el ex senador tricolor, Jose Guadalupe López Tijerina, parecen eternos en sus puestos como si los hubieran creado exclusivamente para ellos, y eso como que no, además ya cobraron y disfrutaron en demasía al ocupar dicho puesto, y bueno, ya es hora de dejar el cargo a otro ciudadano con el mismo derecho que ellos, dando paso a la democracia con iguales oportunidades para todos, porque ¿apoco creen que si hubiera ganado el PRI en la pasada elección, ¿habría cambios? Por supuesto que no, hacemos votos porque muy pronto Tamaulipas muestre una nueva fisonomía acorde al cambio prometido; ojala, ojala.

En Ciudad Madero, varias voces dentro del sector magisterial, claman por que ya se jubile o jubilen al casi octogenario profesor, Mario Salvador Domínguez Juárez, quien aún funge y cobra como supervisor escolar de escuelas secundarias federales en el municipio, y que pese a su muy avanzada edad sigue ocupando un puesto delicado, mismo que debe ser desempeñado por un docente más joven, preparado y actualizado en las nuevas tecnologías de la enseñanza, ello, previo concurso por dicho cargo, porque los maestros ya no quieren seguir siendo rehenes de una persona que ya vio pasar sus mejores años en la docencia, y que hoy está más preocupado por sus achaques que por lo que ocurra a su alrededor, ¿Por qué no lo cambian? Ya que el no hacerlo se presta a dudas e interrogantes, porque está demostrado que ya no puede desempeñar sus funciones con la efectividad de antaño, y es que Dios perdona, pero el tiempo no, urge pues un cambio pero a la de ya, además es justo y muy necesario, dijera el pastor, y que don Mario se vaya a su casa a disfrutar de sus nietos y bisnietos, si los tiene, dejando el campo libre a las nuevas generaciones, que por cierto vienen empujando muy fuerte, que así sea; padre nuestro que estas en los cielos.

En Veracruz, tierra del músico-poeta, Agustín Lara.

Analistas políticos afirman que la sociedad veracruzana no está muy conforme con el hecho de que varias empresas, hoy ex socias del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, según al darse cuenta que el dinero que manejaban era mal habido, reaccionaron y optaron por devolverlo diciendo que fueron sorprendidos en su buena fe, ¡por favor! pero lo que no se entiende y es mucho muy difícil de admitir, es que una vez regresando el referido recurso a las autoridades del ramo, ya no ocurre nada de nada, porque fueron víctimas de un engaño por parte del ex Mandatario, y según porque la biblia dice que de los arrepentidos es el reino del Señor, aunque esto suena tan dudoso como el celibato del padre Maciel, ya que se debe de considerar que dichos dineros son del erario público, y su manejo ilegal da origen al delito de peculado, algo grave sin duda, y que no alcanza fianza, mismo que debe de ser castigado acorde a las leyes en la materia sin menoscabo de ninguna índole, de no ser así, se estaría actuando al margen de la ley, hacemos votos porque imperen la cordura y la razón para que se privilegie el estado de derecho, y que el que la hizo que la pague, trátese de quien se trate, recordando que si no hay resultados óptimos, las urnas hablaran el día de la próxima elección, o sea el primer domingo de junio, si no, al tiempo.

Continuando con el tema de peculado, ¿qué pasaría con el asunto de los setenta y cinco millones de pesos en el congreso local? si, los que según dispusieron varios diputados de la legislatura saliente y que se repartieron esa cantidad al finalizar su gestión, algo ridículo y absurdo, y donde por cierto era Presidenta del referido Congreso, la Diputada Panúquense, Octavia Ortega Arteaga, quien por el cargo que ostentaba tuvo que hacer uso del poder de su firma en eso de las autorizaciones, y por ende, asumir la responsabilidad que le resultara, ya que al ser recursos públicos y malversados se cometió en delito de peculado, y deberá tener consecuencias penales por ser dinero del pueblo, porque el sexenio de la impunidad y el cinismo afortunadamente ya termino, y hoy Veracruz disfruta de un gobierno serio y contundente en su actuar, y bueno, habrá que esperar la actuación del nuevo Fiscal General del Estado, don Jorge Winckler Ortiz, de quien se tienen grandes esperanzas, ya que su antecesor en el referido cargo, Luis Ángel Bravo Contreras, a decir de sus más cercanos malquerientes, se preocupaba mucho más por estarse viendo en un espejo que por resolver los delitos y el rezago en la Dependencia a su cargo, ¡imagínense! ello, además de haber tolerado y encubierto acciones corruptas de sus subordinados, por esto goza de triste memoria en la mente de los veracruzanos, y eso que soñó con permanecer en el cargo nueve años, pero si en solo dos que duro en el puesto, convirtió a la Fiscalía en un carnaval jarocho, ¿qué creen que hubiera pasado si dura los nueve?, pues según expertos, ya parecía un experimento del doctor Zhivago. Así que los que posean la D de Duarte, y aparte de lacayos fueron cómplices de la debacle financiera del Estado, tendrán que esperar como dijera Yuri, que vengan tiempos mejores, pues por lo pronto habrán de responder por sus actos en lo penal y en lo político; veremos, dijera el invidente.

Y, en nuestra ya muy exigida sección “Los Pasitos del Patón”; el pleito cazado entre el Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez-Garrido Abreu, y el Alcalde de Cuernavaca y además ex futbolista profesional de corte internacional, amén de ídolo de la afición mexicana de ese deporte, Cuauhtémoc Blanco Bravo, capta ya la atención nacional, y bueno, salta a la vista que posee tintes distractores oficiales, pues es muy desigual tal confrontación, porque el Mandatario Estatal es un emblema de la izquierda en nuestro país, y el citado deportista es novel y bisoño en la vida política de México, aunque eso sí, creado y apoyado por el actual régimen, y que siendo un experimento oficial les ha dado buen resultado hasta el momento, a pesar de que don Cuauhtémoc no tiene un alto nivel académico, y por ende su actuar es muy limitado en estas lides, pero eso sí, está bien arropado, asesorado y protegido, pues se nota a leguas que es un alfil oficial contra el Titular del Ejecutivo Estatal, ya sea para frenar las aspiraciones Presidenciales de don Graco, o tal vez impulsar al señor Blanco como posible candidato a la gubernatura por su partido, el socialdemócrata (PSD), lo cual sonaría insólito, pues se antoja mencionar el dicho, “zapatero, a tus zapatos”, y es que es muy distinto, un micrófono y una guayabera, y otra muy diferente, un balón, una playera y unos zapatos con tacos, porque se dice que para ser candidato a la alcaldía de la capital morelense, el popular “cuau” cobro una millonaria cantidad, ¿cuánto cree usted que cobraría por ser abanderado a la gubernatura del estado?, cabe hacer notar que Graco Ramírez es un luchador político forjado en la oposición a un sistema gubernamental, es decir, está acostumbrado a los pleitos, y el munícipe de Cuernavaca por haber sido un profesional del deporte, ha gozado de una privilegiada bonanza económica, es decir no ha sufrido, y el vencedor de esta contienda tiene que ser el gobernador, y para no seguir perjudicando a los morelenses, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, debería llamar y sentar a ambas partes para llegar a un posible arreglo aunque fuese de dientes para afuera en este conflicto que amenaza convertirse en una bola de nieve que arrastrara todo a su paso, habrá pues que privilegiar el orden y el rumbo, además de una tranquilidad social para todos, que mucho nos merecemos ya; sí que sí, dijera la pájara Peggy. Salud.

