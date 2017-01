LA HUASTECA EN LLAMAS / Por Luis Enrique

Estimado, fino y gasolinero lector; no cabe duda que las cortinas de humo, vulgo distractores, están hoy otra vez de moda en nuestro país, sobre todo en el ambiente político, y díganme si no, primero renuncia el gobernador del banco de México, Don Agustín Carterns, y nadie nos da una clara y plena explicación sobre este delicado asunto, ya que el obeso funcionario es una autoridad en el ramo económico, reconocido por cierto a nivel internacional, pues baste recordar que ya fue Secretario de Hacienda, y eso habla de su gran valía, entonces, ¿Por qué se fue?, sentimos que El debió dar u ofrecer una explicación a ese respecto, ello para tranquilidad de todos, porque su dimisión afecto la bolsa de valores en México pero no se difundió, y dicha noticia termino por diluirse cual si hubiese renunciado algún jefe policiaco o un burócrata menor, y con esas cosas, pareciera que somos paisanos de Alicia la del país de las maravillas, donde nunca pasa nada malo y todo es color de rosa, cual novela de televisa, y es que se necesita inventar algo para desviar la atención de la población, escamada por cierto ante tanta maniobra política, y pasando con mucho respeto por los festejos conmemorativos de la aparición de la Virgen de Guadalupe, lo cual acaparo como cada año la atención popular, una vez concluidos los eventos relativos a ello, inmediatamente se dio a conocer públicamente la cobarde y punible agresión a la velocista olímpica, gloria del reporte mexicano, y además Senadora de la República, Ana Gabriela Guevara, quien fue golpeada por cuatro sujetos a causa de un insignificante percance vial, y con ello la también campeona del mundo, de manera extraña anduvo paseando y exhibiendo públicamente las lesiones corporales que le fueron causadas como si fuese un circo, ello, en un recorrido por todos los medios de comunicación en calidad de víctima, esto se vio tan cuadrado que pareciera un plan bien diseñado por una mente tenebrosa, y Ella por su inexperiencia política se prestó a ser utilizada como si hubiese sido un agravio nacional, y es que se le dio un seguimiento y una cobertura excesivos, pero que logro acaparar el interés nacional e internacional por tratarse de una figura deportiva.

Después de esto, de manera rara nos entretuvieron con el festejo de una joven quinceañera llamada Ruby, dicha celebración se llevó a cabo en una población rural del estado de San Luis Potosí, y que gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación del país cobro renombre, hecho que pareció manejado por una mano amiga y que hicieron parecer un acontecimiento nacional digno de mejores causas, pero si fue otro distractor más que sirvió para desviar la atención de la caída vertiginosa del peso frente al dólar, los despidos masivos de personal de todos los rubros, además de la inflación galopante que nos flagela, y es que el gobierno tiene que echar mano de todo lo que brille, y como colofón, otra distracción más, vuelve por sus fueros y resurge de las cenizas como el ave fénix, el ex Secretario de Hacienda, Don Luis Videgaray Caso, quien regresa por la puerta grande asumiendo la Cancillería, sumándose con ello a la carrera Presidencial del año próximo, recordando que “caballo que alcanza gana”, pretendiendo con esto que pasemos por alto el alza desmedida al precio de los combustibles y la aprobación de la nueva ley de plusvalía en agravio de la propiedad privada en nuestro país, todo lo anterior sin duda alguna agitara las aguas políticas que amenazan con salirse de su cauce, si no al tiempo; en fin, cosas veredes, mío cid.

Y, EN NUESTRO YA GUSTADO Y EXIGIDO ESPACIO, NO SOPORTO:

Al Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, lanzando bravatas al mundo entero.

A uno que otro loco y chiflado que se siente un mesías iluminado, y además enviado de Dios.

A los Pastores Evangélicos que han acumulado enormes fortunas, mientras sus “ovejas” no tienen ni para comer.

A los que aumentaron la gasolina.

A quienes elevaron las tarifas eléctricas.

A los que aprobaron la reforma energética.

A mí.

En Tamaulipas, estado hábitat natural de las aves canoras llamadas correcaminos;

Es importante y además muy necesario que la dependencia federal llamada procuraduría federal del consumidor a través de su Delegado, rinda un informe a lo sociedad tamaulipeca sobre las actividades que realiza en la entidad, ello, acorde a su jurisdicción y ámbito de competencia, esto, referente a los pagos por concepto de colegiaturas en los planteles particulares de educación preparatoria y superior, eso, por el clamor generalizado acerca de abusos e impunidad en estos cobros, ya que al parecer muchos están haciendo su agosto en pleno enero; y además, con motivo del llamado “gasolinazo” dicha oficina de manera prioritaria a través de sus inspectores verifique continuamente el estado que guardan las bombas despachadoras de combustible en las estaciones de servicio,(gasolineras) ubicadas en el estado, ya que de no ser así, los usuarios sufrirán de abuso y robo en la misma operación de compra, y eso ya sería el colmo porque no es posible soportar tanta corrupción, porque haciendo un recorrido por la zona sur de la entidad, en las diferentes gasolineras, no pudimos observar una sola bomba clausurada por la dependencia en comento, ¿apoco todo es tan perfecto? ¡Por favor!, y es que nunca cuadran los litros comprados, con los despachados, y con los que ingresan al tanque del vehículo, ¿entonces? por lo que es urgente que las autoridades federales se aboquen a este respecto, y que además se nos explique el significado de la palabra “huachicoleros”, tan de moda hoy en día, digo, si no es mucho pedir, muchas preguntas, faltan las respuestas; esperemos pues.

Y, en Tampico continúan los destrozos de banquetas en el primer cuadro de la ciudad, y en plena época navideña, afectando parejo a comerciantes, clientes, turistas, y sociedad en general, es común el observar a diario sobre los escombros de las referidas aceras, a personas de la tercera edad que usan bastones y andadores, el rodar por los suelos y proferir recordatorios familiares a la actual administración municipal, a cuyos funcionarios les faltan progenitoras para recordárselas, ello, por el hastió y enojo de la población bastante manifiesto, ¿acaso serán facturas políticas cobradas a la población por el triunfo del PAN en el estado? Pudiera ser, pues no existe una clara explicación, ya que no eran muy urgentes tales trabajos pues pudieron haberse esperado a la temporada baja, es decir la cuesta de enero en que hay poca afluencia de personas y paseantes, pero no hacerlo en la mejor época del año, porque los recordatorios maternales como quiera se asimilan, pero recuperar clientela se dificulta más, ¿y las pérdidas económicas quien las va a absorber? ¿Acaso el actual Ayuntamiento?, veremos, dijera el invidente.

En Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar;

Buen comienzo del Gobernador Constitucional del estado, Don Miguel Ángel Yunes Linares, haciendo gala de su vasta experiencia política en el arte de gobernar, poniendo orden, rumbo y mando en la entidad, y que tanta falta hacia después del carnaval de seis años en la gestión de Javier Duarte, donde la corrupción, impunidad, el miedo y la zozobra, eran pan de todos los días, y la verdad recomponer este tejido no se hace en un día, pero el cambio en Veracruz ya se observa y se palpa, ello, a pesar de los estertores agónicos del fidelismo y el duartismo, que pretenden agarrarse a veinte uñas del carro de la revolución a través de si o terceros, un cuento ya muy viejo por cierto, pues eso de pretender ponerle piedras en el camino al actual presidente estatal del PRI, Amadeo Flores Espinoza para descarrilarlo y apoderarse ellos del Partido, esto se antoja mucho muy cuesta arriba, pues el Lic. Amadeo posee el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor y de la militancia misma, por lo que por ahí los integrantes de la también llamada, “docena trágica jarocha”, no tendrán cabida, si no, al tiempo.

La contaminación lacera a la zona norte del estado, ello, ante la ausencia e indiferencia de las autoridades del ramo, ya que la semarnat y la profepa, brillan por su ausencia en la región huasteca, esto, a pesar de los focos de infección y posterior brote epidemiológico por tales hechos, por ello, es importante que el Gobierno del Estado que preside el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, solicite se instalen sendas oficinas de estas dependencias federales en Tantoyuca, lugar equidistante en esta zona, y es que la quema de maleza y desmontes erosiona a los terrenos y el humo causa afecciones a la salud, incluso a orilla de la carretera alazán-canoas, son comunes los incendios provocados en ambos costados de la referida rúa; y peor aún, el verter desechos tóxicos a las aguas del rio panuco y sus afluentes, por parte de los ingenios de El Higo y Panuco, causando casi casi un ecocidio, afectando a las personas ribereñas y de la zona urbana de esos municipios, pues utilizan el vital líquido para uso doméstico y humano a través de plantas purificadoras, y hasta hoy no se observa inspección alguna por parte de las autoridades federales, ¿Qué pasa?, hacemos votos porque este clamor social sea escuchado y termine este calvario peor al que padeció Jesús cuando fue crucificado, porque ya basta de tanto desorden, primero debe de privilegiarse la salud de la población y después todo lo demás, esperamos una respuesta pronta y positiva; que así sea, padre nuestro que estas en los cielos.

Y, en nuestra ya exigida sección, “La Residencia del Embajador”, el llamado gasolinazo, o sea un desproporcionado aumento del precio de los combustibles en nuestro país, ha provocado las normales reacciones de un pueblo cansado de tantas irregularidades en la conducción de la República, y esta alza, la verdad colmo el plato de la gente ya que no es justificable, y esto aunado a las excusas, modestas por cierto, difundidas por el actual Secretario de Hacienda, Don José Antonio Meade, carecen de un sólido sustento, incluso la versión del Presidente Enrique Peña Nieto, como que no lo acepta nadie, esto aparte de los vándalos que según saquean con ese pretexto tiendas de conveniencia y almacenes en colonias populares, pero no roban un Liverpool, un Sears, un Palacio de Hierro o Sanborns, ¿Por qué será?, y es que al no tocar a los consorcios sofisticados, entonces los ladrones quedan como vulgares roba tendederos, y si se puede, hasta inducidos por alguna mano negra que mece la cuna, hablo de quien convoca al desorden no de los que caen en ese garlito; y retomando el tema, es absurdo el suponer siquiera que si somos un país productor y exportador de petróleo los combustibles locales sean caros, ya que se supone que el referido energético es de todos los mexicanos, además no creemos que sea muy complicado el extraer, refinar, vender y administrar, cuantos países quisieran disfrutar de esta bonanza natural, porque hasta ahorita no hemos recibido ni un solo peso cada uno de nosotros por las ventas del crudo mexicano, ¿Cuándo pensaran repartir las ganancias? ¿Por qué los líderes petroleros y la dirigencia obrera del país no se han pronunciado oponiéndose a este agravio al pueblo? ¿Dónde se habrán metido?, según expertos economistas sugieren dos medidas para paliar la situación, una, el condonar impuestos al precio del litro de las gasolinas, ya que si somos los dueños porque razón se nos cobra un doble impuesto, es decir pagamos tributo por nuestros ingresos, y todavía nos cobran por adquirir un producto que es de nuestra propiedad, y la otra opción sería el buscar alternativas como la fabricación de Etanol como carburante vehicular, pues los ingenios para producirlo ya existen solo falta adecuarlos, y elaborar un programa de producción, es cuestión de echarle cerebro y ponerse a trabajar, además de que la empresa paraestatal “petróleos mexicanos” , debe de ser dirigida por un experto ingeniero petrolero y no por economistas que solo saben vender, pero no producir y refinar, es decir, “zapatero a tus zapatos” y si no, pues no, dijera el célebre, Filosofo de Güemes. Salud.